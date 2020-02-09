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11:52 (мск), источник: РИА Новости

Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив их добросовестность и самоотдачу, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Источник: РИА Новости

В России 9 февраля отмечается день отечественной гражданской авиации. В этот день в 1923 году Совет Труда и Обороны РСФСР принял постановление «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации». В мае 1922 года в советской России открылись полеты по первой международной авиалинии Москва-Кенигсберг, позже эту авиалинию продлили до Берлина. В марте 1923 года было создано Российское общество Добровольного воздушного флота — «Добролет», которое стало родоначальником Аэрофлота.

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«Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с Днём гражданской авиации. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто посвятил себя этой непростой профессии», — отмечается в телеграмме Мишустина.

Он подчеркнул, что работники авиации заботятся о безопасности пассажиров и прилагают все усилия, чтобы они могли с комфортом добраться в любую точку мира. Премьер отметил, что за привычной фразой «полёт проходит в штатном режиме» стоит труд огромного числа специалистов в воздухе и на земле. По его словам, лётчики и бортпроводники, инженеры, бортмеханики и диспетчеры работают добросовестно, ответственно и с полной самоотдачей.

«Сегодня перед авиационным комплексом стоит целый ряд масштабных задач. Среди них — совершенствование наземной, аэропортной инфраструктуры, увеличение объёма внутренних и международных перевозок, повышение качества работ. От эффективности этой работы во многом зависит рост отечественной экономики», — полагает премьер.

Он выразил особую признательность ветеранам гражданской авиации, чей опыт помогает сохранить её традиции и воспитать высококвалифицированных специалистов, которыми можно по-настоящему гордиться.

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