11:52 (мск), источник: РИА Новости
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
В России 9 февраля отмечается день отечественной гражданской авиации. В этот день в 1923 году Совет Труда и Обороны РСФСР принял постановление «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации». В мае 1922 года в советской России открылись полеты по первой международной авиалинии
«Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с Днём гражданской авиации. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто посвятил себя этой непростой профессии», — отмечается в телеграмме Мишустина.
Он подчеркнул, что работники авиации заботятся о безопасности пассажиров и прилагают все усилия, чтобы они могли с комфортом добраться в любую точку мира. Премьер отметил, что за привычной фразой «полёт проходит в штатном режиме» стоит труд огромного числа специалистов в воздухе и на земле. По его словам, лётчики и бортпроводники, инженеры, бортмеханики и диспетчеры работают добросовестно, ответственно и с полной самоотдачей.
«Сегодня перед авиационным комплексом стоит целый ряд масштабных задач. Среди них — совершенствование наземной, аэропортной инфраструктуры, увеличение объёма внутренних и международных перевозок, повышение качества работ. От эффективности этой работы во многом зависит рост отечественной экономики», — полагает премьер.
Он выразил особую признательность ветеранам гражданской авиации, чей опыт помогает сохранить её традиции и воспитать высококвалифицированных специалистов, которыми можно