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19:16 (мск), источник: Forbes

Китай выделил более $10 млрд на борьбу с коронавирусом

Власти Китая направят более $10 млрд на борьбу с коронавирусом, жертвами которого стали уже более 800 человек. Выделенные средства пойдут на лечение и профилактику заболевания.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 07:03 MSK, 09.02
37 549Инфицировано
813Скончалось
2 701Выздоровело
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Китай увеличил финансирование борьбы с коронавирусом. На профилактику и контроль за распространением заболевания власти страны выделили 71,85 млрд юаней ($10,26 млрд), заявил министр финансов Лю Кун, передает агентство «Синьхуа».

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На конференции 9 февраля глава Минфина страны заявил, что к субботе китайские власти уже потратили 31,55 млрд юаней ($4,5 млрд) из всех выделенных средств.

Министр финансов подчеркнул, что выделенные средства также пойдут на лечение граждан, которые в нем нуждаются. Лю отметил, что власти страны делают все, чтобы продолжать борьбу с эпидемией.

Жертвами нового типа коронавируса, распространение которого началось с китайского города Ухань, по последним данным, стали 813 человек. Подтверждены уже 37 198 случаев заражения, пишет Bloomberg. По количеству умерших вирус обогнал атипичную пневмонию: в 2002—2003 годах от этого заболевания умерли 774 человека.

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04:21 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV (данные на 09.02.2020, 14:00 мск)
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