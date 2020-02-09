Китай выделил более $10 млрд на борьбу с коронавирусом

Китай увеличил финансирование борьбы с коронавирусом. На профилактику и контроль за распространением заболевания власти страны выделили 71,85 млрд юаней ($10,26 млрд), заявил министр финансов Лю Кун, передает агентство «Синьхуа».
На конференции 9 февраля глава Минфина страны заявил, что к субботе китайские власти уже потратили 31,55 млрд юаней ($4,5 млрд) из всех выделенных средств.
Министр финансов подчеркнул, что выделенные средства также пойдут на лечение граждан, которые в нем нуждаются. Лю отметил, что власти страны делают все, чтобы продолжать борьбу с эпидемией.
Жертвами нового типа коронавируса, распространение которого началось с китайского города Ухань, по последним данным, стали 813 человек. Подтверждены уже 37 198 случаев заражения, пишет Bloomberg. По количеству умерших вирус обогнал атипичную пневмонию: в 2002—2003 годах от этого заболевания умерли 774 человека.