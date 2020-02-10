В Москве открылся первый химический технопарк

Открыть «Менделеев-центр» решили в прошлом году, когда отмечалось 150-летие периодической таблицы элементов. Технопарк создан, чтобы пристрастить детей с самого нежного возраста к одной из самых востребованных наук. Все лаборатории центра создавались при участии научных сотрудников Российского химико-технологического университета. Химия здесь преподается даже не как фундаментальная дисциплина, а как искусство.
Например, одна из четырех лабораторий — стартовая. У нее именно такой неофициальный статус, потому что здесь занимаются ребята из младших классов, у которых химии и в помине в программе нет.
За столом, рассчитанным на 20 детей, все места заняты. Что и не удивляет: юных химиков учат красить стекло. Но это не изобразительное искусство, а основы промышленного дизайна, уточнил ректор университета Александр Мажуга. С помощью красок, созданных по собственным технологиям университета, будущие студенты-химики изучают технологию превращения прозрачного материала в цветной. Вы вот, например, знали, что звезды Кремля красили селеном? А что зеленый оттенок дает сероватое соединение железа? А дети знают благодаря технопарку.
«Химия была у меня не самым любимым предметом, — вспомнил школьные годы Собянин. — Все было бы иначе, будь у нас такая лаборатория».
Ректор РХТУ подтверждает: в химии главное — эксперимент, возможность самому увидеть процессы, зашифрованные в формулах.
«В этом технопарке у нас — пять лабораторий, — уточнил Мажуга. — Отдельно вынесены органическая и неорганическая химия». Как отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, такой опыт объединения вузов и школ стоит распространить на всю страну. Пока же Москва — безусловный лидер в этом плане.
В Москве сегодня работают уже 18 детских технопарков. До конца этого года откроются еще два.
«Детские технопарки становятся все более популярными, — сказал Собянин. — У нас в городе уже сейчас 18 таких площадок, и в этом году откроем еще две». Также в столице развивается сеть предуниверсариев, которая позволяет ученикам старших классов как можно раньше начать фундаментальную подготовку к ЕГЭ и поступлению в самые престижные вузы.