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07:16 (мск), источник: РИА Новости

Спродюсированный компанией Обамы фильм получил «Оскар»

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Картина «Американская фабрика» получила «Оскар» как лучший документальный фильм.

Источник: Reuters

Режиссеры картины — Стивен Богнар и Джулия Райхерт. Фильм снят производственной компанией экс-первой четы Америки Мишель и Барака Обамы Higher Ground. Это первая картина, спродюсированная этой компанией.

Фильм рассказывает о фабрике китайской компании в штате Огайо и о работающих там людях.

Барак Обама поздравил создателей картины, охарактеризовав ее как «сложную, трогательную историю об очень человеческих последствиях разрушительных экономических перемен».

Другие награжденные

Премию за лучший оригинальный сценарий получил южнокорейский автор Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты». Награду за лучший адаптированный сценарий завоевал «Кролик Джоджо» новозеландца Тайко Вайтити.

Картина «1917» отмечена «Оскаром» за операторскую работу, киноакадемия США наградила британского оператора Роджера Дикинса.

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Брэд Питт завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды в… Голливуде». Награду за женскую роль второго плана завоевала Лора Дерн, сыгравшая в картине «Брачная история».

Мультфильм «История игрушек 4» завоевал «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».

Фильм «Окно напротив» получил награду как лучшая короткометражная картина.

Элтон Джон и Бери Топин получили «Оскар» за песню в фильме «Рокетмэн».

Церемония вручения «Оскара»

Очередная, 92-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар» началась в Голливуде на сцене знаменитого Dolby Theatre.

В третий раз в своей истории и второй год подряд церемония проходит без ведущего.

Причиной тому стали высказывания десятилетней давности, которые нашли в соцсетях актера Кэвина Харта, изначально предполагавшегося на эту роль. Вместо единого ведущего, от которого ранее по традиции требовалось произнести монолог на злобу дня, на сей раз ведущих несколько — представляют номинации и называют победителей актеры и звезды шоу-бизнеса.

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