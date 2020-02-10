Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Икра оконченаТеплая зима грозит на треть сократить популяцию речной рыбы
Фоторепортажи
18Юбилей Дмитрия Маликова
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
09:59 (мск), источник: РИА Новости

Стивен Кинг продал школьнице из России права на экранизацию за доллар

НОВОСИБИРСК, 10 фев — РИА Новости. Молодой режиссер, 16-летняя школьница из Томска Диана Костырина, всего за доллар получила право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга, рассказал в понедельник РИА Новости продюсер будущей картины, руководитель киноклуба «Сибирские киномастерские» Роман Дваладзе.

Источник: AP 2020

Он пояснил, что контракт со знаменитым писателем удалось заключить благодаря проекту Dollar Baby, в рамках которого Кинг предоставляет свои авторские права начинающим режиссерам и кинематографистам—любителям (в том числе школьникам и студентам) со всего мира. Ежегодно таких договоров заключается всего 5−10. В России существует специальный фестиваль для показа таких фильмов — Dollar Baby Russia.

Новость
Названы лучшие хорроры десятилетия

«В киноклубе “Сибирские мастерские” у нас Диана обучалась сценарному делу, была на съемках моего фильма о 166-й стрелковой дивизии. Я рассказал ей про этот конкурс, она прочитала рассказы и выбрала историю “Женщина в комнате”. Заполнили заявку на сайте, и буквально через сутки пришел ответ», — сказал Дваладзе.

Собеседник агентства уточнил, что представители Кинга по электронной почте прислали контракт и в понедельник его со всеми необходимыми подписями и 1 долларом отправят в офис писателя. Согласно контракту, права на экранизацию рассказа предоставляются на год, при этом короткометражный фильм нельзя будет выкладывать в интернет или показывать по телевидению. Кинолента будет представлена на фестивале Dollar Baby Russia в Краснодаре в конце октября этого года.

«Вчера прошла первая рабочая встреча в рамках работы над фильмом. Мы приглашаем людей, готовых поддержать съемки. В частности, мне уже написал профессиональный актер из Москвы, который хочет пробоваться на главную роль, написал композитор, свои операторские услуги предложил выпускник ВГИКа. Диане также поступают предложения. Поэтому, думаю, что всем миром снимем», — сказал продюсер, уточнив, что фильм должен быть готов до 30 июня.

Дваладзе добавил, что написать сценарий планируется уже к марту. Ожидается, что в фильме по сравнению с оригинальным рассказом о тяжело больной раком женщине будет изменен финал — он будет не таким трагическим.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Стало ясно, как достроят 'Северный поток — 2'
Двое российских детей погибли в Таиланде
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Эксперты раскрыли мошеннические схемы при приеме на работу
Обмен фальшивых купюр на настоящие обошелся банку почти в 3 млн
Самолет пересек Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Пон Чжун Хо с «Паразитами» взял «Оскар» за режиссуру
Ибрагимович установил рекорд миланских дерби
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
Вы все тут ) 188
У нас рынок или где? 186
Ворчание седовласого мужика 140
Защита семьи и прав ребенка 132
Кино
Главные победители «Оскара» за всю историю: 85 роскошных фото В 2020 году церемония «Оскара» проходит в 92-й раз. Рассматриваем ностальгические кадры с актерами, актрисами и режиссерами — лауреатами премии — на церемониях 1929—2019 годов.
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Что должен знать каждый пенсионер о поправках в Конституцию
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Популярные темы на «Детях»
Ураган «Сабина» 258
Просто выговорится (много текста) 174
А вам слабО?) 127
любимый продукт воров )) 123
Леди
Зеллвегер, Терон, Йоханссон: лучшие образы «Оскара 2020» Самые роскошные наряды кинопремии года.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь