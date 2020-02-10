Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Икра оконченаТеплая зима грозит на треть сократить популяцию речной рыбы
Фоторепортажи
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
18Юбилей Дмитрия Маликова
07:37 (мск), источник: РИА Новости

Пон Чжун Хо с «Паразитами» взял «Оскар» за режиссуру

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Южнокорейский мастер Пон Чжун Хо удостоен награды киноакадемии США за режиссуру фильма «Паразиты».

В этой категории были также представлены Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»), Мартин Скорсезе («Ирландец») и Тод Филлипс («Джокер»).

Пон Чжун Хо, ранее разделивший награду Гильдии режиссеров США с британцем Мендесом, стал первым южнокорейским режиссером, номинированным на «Оскар». Мендес ранее за ленту «1917» был также удостоен «Золотого глобуса».

Кроме того, «Паразиты» удостоены премии «Оскар» за лучший фильм, лучший оригинальный сценарий и лучший зарубежный фильм.

Во время загрузки произошла ошибка.

Другие награжденные

Хоакин Феникс завоевал премию за главную мужскую роль в фильме «Джокер». Рене Зеллвегер завоевала награду киноакадемии США за главную роль в фильме «Джуди».

Во время загрузки произошла ошибка.

Картина «1917» отмечена «Оскаром» за операторскую работу, киноакадемия США наградила британского оператора Роджера Дикинса.

Новость
Главные победители «Оскара» за всю историю: 85 роскошных фото

Брэд Питт завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды в… Голливуде». Награду за женскую роль второго плана завоевала Лора Дерн, сыгравшая в картине «Брачная история».

Награду за лучший адаптированный сценарий завоевал «Кролик Джоджо» новозеландца Тайко Вайтити.

Мультфильм «История игрушек 4» завоевал «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».

Фильм «Окно напротив» получил награду как лучшая короткометражная картина.

Элтон Джон и Бери Топин получили «Оскар» за песню в фильме «Рокетмэн».

Картина «Американская фабрика» получила «Оскар» как лучший документальный фильм. Он был снят производственной компанией экс-первой четы Америки Мишель и Барака Обамы Higher Ground. Это первая картина, спродюсированная этой компанией.

Церемония вручения «Оскара»

Очередная, 92-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар» началась в Голливуде на сцене знаменитого Dolby Theatre.

В третий раз в своей истории и второй год подряд церемония проходит без ведущего.

Причиной этого стали высказывания десятилетней давности, которые нашли в соцсетях актера Кэвина Харта, изначально предполагавшегося на эту роль. Вместо единого ведущего, от которого ранее по традиции требовалось произнести монолог на злобу дня, на сей раз ведущих несколько — представляют номинации и называют победителей актеры и звезды шоу-бизнеса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Стало ясно, как достроят 'Северный поток — 2'
Жесткая посадка самолета в Коми: СК возбудил дело
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Эксперты раскрыли мошеннические схемы при приеме на работу
Обмен фальшивых купюр на настоящие обошелся банку почти в 3 млн
83-летняя россиянка выиграла ЧМ по зимнему плаванию
Самолет пересек Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
Вы все тут ) 188
У нас рынок или где? 181
Ворчание седовласого мужика 138
Защита семьи и прав ребенка 132
Кино
Главные победители «Оскара» за всю историю: 85 роскошных фото В 2020 году церемония «Оскара» проходит в 92-й раз. Рассматриваем ностальгические кадры с актерами, актрисами и режиссерами — лауреатами премии — на церемониях 1929—2019 годов.
Новости партнеров
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Как к Кудрявцевой после операции стал относиться муж
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Популярный актер резко стал изгоем
Популярные темы на «Детях»
Ураган «Сабина» 243
Путешествия продолжаются. Столбы, Роев ручей, Овсянка и Черное озеро (вбоквел). 166
Просто выговорится (много текста) 159
любимый продукт воров )) 114
Леди
Дженнифер Лопез с женихом блистали на показе Tom Ford Звезды заняли лучшие места в первом ряду модного шоу
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь