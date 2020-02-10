Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Азия»: Кто пытается нажиться на панике из-за вируса Спекуляции и фейки на тему вируса в странах Центральной Азии: есть первые задержанные
Фоторепортажи
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
18Умер Кирк Дуглас
14:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента. Запись с ней не попала в эфир, однако распространилась в сети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ведущая перечисляла, на что инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие получающие льготы россияне могут потратить полагающиеся им 1155 рублей: около 900 рублей — на медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий, а оставшиеся 127,7 рубля — на проезд в пригородном или международном транспорте к месту лечения и обратно.

Новость
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха. «Я старалась, вы слышали», — сказала она, извинившись перед коллегами и пытаясь унять смех. Сотрудница подразделения ВГТРК также порадовалась за то, что инцидент произошел не во время прямого эфира.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготников с поправкой на инфляцию проиндексирована с 1 февраля. По закону входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг может предоставляться в натуральной или денежной форме. На 3 процента вырос денежный эквивалент социального набора. Федеральные льготы в России получает более 15 миллионов человек.

Ранее об инцидентах во время съемок рассказала российская телеведущая Лариса Вербицкая. В частности, она вспомнила, как ее соведущий за минуту до эфира стал сползать со стула из-за сильного волнения. В некоторых случаях герои съемок так пугались, что им требовалась медицинская помощь.

Читайте также
 Самая красивая женщина в мире вышла в свет в бюстгальтере. Фото
Кремль отреагировал на идею обмена послами с Украиной
Китайские ученые усомнились в надежности тестов на коронавирус
Главный нарколог Минздрава назвал число «тихих алкоголиков» в РФ
Стивен Кинг продал школьнице из России права на экранизацию
Пенсионерка заплатила мошеннику, чтобы вернуть вклад в «МММ»
Тест: отличите «правильные» стихотворения Пушкина
Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой: гости и триумфаторы «Оскара 2020»
Охотник рассказал, как одним ножом отбился от медведя
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
У нас рынок или где? 189
Вы все тут ) 188
Ворчание седовласого мужика 142
Защита семьи и прав ребенка 132
Кино
Иванова призналась, что плакала, прощаясь с коллегами по съемкам Актриса рассказала о работе над новым историческим сериалом «Собор»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
29 февраля случится страшное: россиян предупредили
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
"Спасибо" - что делают с зеками за это слово
Мишустин удивил народ обращением
Леди
Зеллвегер, Терон, Йоханссон: лучшие образы «Оскара 2020» Самые роскошные наряды кинопремии года.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь