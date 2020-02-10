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12:26 (мск), источник: Моя Планета

Как у сов получается поворачивать голову на 270°?

Отвечает Вадим Гаврилов, к. б. н., старший научный сотрудник Звенигородской биологической станции МГУ им. М. В. Ломоносова.

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Известно, что совы — превосходные хищники. Причем они одинаково видят как днем, так и ночью. Некоторые представители отряда предпочитают охотиться в светлое время суток — например, так поступает полярная сова. Да и филин днем видит дальше, чем ночью. Но все же в темное время суток у сов больше преимуществ перед добычей, так как они обладают очень хорошим слухом, который позволяет ориентироваться в темноте по звукам. Правда, ушные раковины, как и глаза, у сов неподвижны. Поэтому, чтобы следить за жертвой или вовремя замечать опасность, птицы научились довольно хорошо вертеть головой — они могут поворачивать ее на 270°. Как же им удается не сломать себе позвонки и не перекрыть кровоток? Благодаря ряду анатомических особенностей.

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Гибкость обеспечивает большое количество шейных позвонков. У совы их 14 (а у человека, к примеру, всего семь). При этом позвоночная артерия входит в шейный отдел через 12-й, а не 14-й позвонок, то есть выше, чем у многих птиц. Это обеспечивает дополнительную свободу при сильных и резких поворотах головы. Но одно дело суметь обернуться, и совсем другое — избежать последствий.

В этом помогает особенность позвоночных артерий, питающих мозг совы. Они проходят через специальные отверстия в позвонках, которые имеют дополнительное пространство. Диаметр таких каналов у сов примерно в 10 раз шире диаметра проходящих через них артерий. Из 14 шейных позвонков позвоночные отверстия расширены у 12, что позволяет избежать пережима кровеносных сосудов.

Но природа все же перестраховалась. Сонные артерии у сов соединяются с позвоночными специальными перемычками. Одна из таких перемычек — свободная тройничная артерия — помогает крови поступать в мозг без остановки. Это необходимо на случай, если сосуды все-таки окажутся сильно пережаты. Есть и запасной вариант. У сонных артерий, расположенных в районе нижней челюсти, есть специальное расширение, где находится запас крови. Так что, если сосуды все-таки пережмутся на некоторое время, непрерывность движения крови не нарушится. А сеть мелких сосудов, отходящих от главных артерий, позволит крови при необходимости найти альтернативный путь.

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