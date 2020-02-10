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13:41 (мск), источник: Интерфакс

Главный нарколог Минздрава назвал треть населения РФ «тихими алкоголиками»

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Главный нарколог Минздрав РФ Евгений Брюн оценил количество людей, злоупотребляющих алкоголем в России, в 30%.

Источник: РИА "Новости"

«Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Это одна рюмка — 50 мл крепкого алкоголя — в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30%», — сказал Брюн в эфире программы «Поздняков» в понедельник.

По его словам, этот контингент составляет «основную мишень работы, чтобы замотивировать их на отказ от алкоголя, табака, других веществ».

Он отметил, что эти люди вообще не попадают в статистику злоупотребления алкоголем — они никуда «не обращались, это тихие алкоголики, пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть».

При этом часто причиной смерти становится не цирроз, а остановка сердца, то есть это не попадет в статистику как причина смерти, связанная с употреблением алкоголя.

Брюн выступил за введение в обычных больницах «программ тестирования и профилактики, чтобы мотивировать людей на отказ от злоупотребления» алкоголя.

Источник: РИА "Новости"

Немного статистики

По его словам, около 2% населения в любой стране, независимо от политической и экономической ситуации, больны алкоголизмом, — то есть они попадают в наркологические клиники для лечения.

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Еще примерно 10−15% злоупотребляющих алкоголем получают заболевание не виде психологических, а в виде соматических или неврологических расстройств, то есть при этом они обращаются в многопрофильные медцентры. Еще 6% — это люди, употребляющие психофармакологические препараты без назначения врача.

Брюн отметил, что за последние 10 лет количество ежегодно выпиваемого алкоголя (спирта) снизилось с 18 до 9,3 литров на душу населения. Однако если учесть алкоголь, производимый дома, «можем предположить, что это число достигает 12 литров, что тоже неплохо — это среднемировое количество алкоголя в странах, где свободно продается алкоголь».

По его словам, на одну злоупотребляющую алкоголем женщину приходится четыре мужчины, этот показатель не меняется уже давно. «Женщины более спокойные, а у мужчин более рискованное поведение, они ищут, есть потребность менять свое психическое состояние», — пояснил он.

Виски вреднее самогона

Брюн сообщил, что в России стали чаще пить виски, и, хотя в основном в клиники по-прежнему обращаются употребляющие самогон, «выдержанный виски вреднее, там больше сивушных масел».

«Когда слышим, что есть алкоголь, не вызывающий похмелье, это заблуждение», — отметил нарколог.

Источник: РИА "Новости"
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Лечение — сложный процесс

Говоря о лечении алкоголизма в клиниках, он подчеркнул, что «не было, нет и не будет средства, которое бы радикально помогло в лечении алкоголизма, это многоэтапный процесс — приведение в норму физического, потом психического, потом психологического состояния пациента, иногда эта реабилитация затягивается на всю жизнь».

Он призвал с осторожностью обращаться в частные клиники: «как правило, они не имеют нарколога, лечат, как бог на душу положит, без лицензии, и нет ведомства, которое бы следило за этим; когда кто-то неизвестный там умирает, о них не говорят, а случается это не ежедневно, но часто».

Продавать на пустырях

Брюн также выступил за продажу алкоголя только в специализированных маркетах, которые должны располагаться «не в жилом районе, а на пустыре, чтобы нужно было потратить время, чтобы доехать, и пьяному там не должны продавать алкоголь».

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