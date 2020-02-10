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14:30 (мск), источник: Интерфакс

В Москве задержали пранкера, разыгравшего приступ от коронавируса в метро

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — В столице задержали подозреваемого в имитации приступа от заражения опасным вирусом в вагоне метро. Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 18:03 MSK, 09.02
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По ее словам, 2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» до станции метро «Улица 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов.

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Отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

«Один из подозреваемых в хулиганских действиях задержан. Приняты меры к розыску соучастников», — сообщила Волк.

В пятницу в пресс-службе московского метрополитена сообщили «Интерфаксу», что на территории подземки были «пранки на тему коронавируса».

«На наш взгляд, это не шутки, а хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов», — сказал собеседник агентства.

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По сообщениям СМИ, на станции «Александровский сад» в вагон поезда зашли два человека в защитных желтых костюмах, а также семь человек азиатской внешности в медицинских масках, которые кашляли. Люди в спецодежде провели их по всему составу и вывели на следующей станции.

Между тем в конце января в интернете появились кадры, сделанные в одной из больниц в Китае, где набирает обороты эпидемия коронавируса.

На видео показано, как мужчина, зараженный опасным вирусом, переживает серьезный приступ озноба.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 по Москве воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях.

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