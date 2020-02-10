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15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США запустили самый большой в мире фейерверк (видео)

Рекорд официально зарегистрировали представители Книги рекордов Гиннесса.

8 февраля в городке Стимбот-Спрингс в американском штате Колорадо во время ежегодного зимнего карнавала в воздух запустили самый большой в мире фейерверк. Весил снаряд 1,2 тонны, а скорость, с которой он вылетел из восьмиметровой стальной трубы, составила 482 километра в час.

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Фейерверк оказался настолько масштабным, что больше напоминал запуск ракеты, чем салют, пишет Daily Mail.
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Руководитель проекта Тим Борден в интервью журналистам рассказал, что на создание этого салюта они потратили почти семь лет, а вот сколько денег это стоило — осталось загадкой.

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Мировой рекорд был официально зарегистрирован представителями Книги рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году в ОАЭ, и тогда снаряд весил чуть больше тонны.

Екатерина Гура

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