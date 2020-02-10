15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США запустили самый большой в мире фейерверк (видео)
Рекорд официально зарегистрировали представители Книги рекордов Гиннесса.
8 февраля в городке
Руководитель проекта Тим Борден в интервью журналистам рассказал, что на создание этого салюта они потратили почти семь лет, а вот сколько денег это стоило — осталось загадкой.
Мировой рекорд был официально зарегистрирован представителями Книги рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году в ОАЭ, и тогда снаряд весил чуть больше тонны.
Екатерина Гура