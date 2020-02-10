Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Азия»: Кто пытается нажиться на панике из-за вируса Спекуляции и фейки на тему вируса в странах Центральной Азии: есть первые задержанные
Фоторепортажи
18Юбилей Дмитрия Маликова
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
15:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

Венецианский карнавал. Как город вернулся к жизни после наводнения

Толпы людей в костюмах и масках на две с половиной недели заполонили улицы Венеции.

Источник: Reuters

Любители маскарадов и ярких вечеринок со всего мира прибыли в Венецию на ежегодный карнавал. Спустя несколько месяцев после самого сильного с 1966 года наводнения, город возвращается к бурной туристической жизни.

Люди в изысканных костюмах и искусных масках Средневековья заполонили улицы и каналы Венеции.

Источник: AFP 2020

Фестиваль проходит накануне Великого поста.

Источник: Reuters

Традиция проведения карнавала зародилась еще в XI веке. После долгой истории запретов и преобразований в 1979 году итальянское правительство возобновило ежегодное проведение карнавала, на который съезжается более полумиллиона туристов.

Источник: AFP 2020

Тема карнавала этого года — «игра, любовь и безумие». Празднования начались в воскресенье с парада на воде, за которым наблюдали тысячи зрителей.

Источник: Reuters

Разнообразные украшенные лодки проплыли по городским каналам.

Источник: Reuters
Источник: AFP 2020

Большинство участников карнавала, как правило, выбирают традиционные венецианские маски и костюмы. Однако в этом году некоторые предпочли более современные образы, нарядившись, например, героями криминального сериала «Бумажный дом».

Источник: AFP 2020

Венецианский карнавал, а с ним веселье, музыка, громкий смех и танцы, продлится до 25 февраля.

Источник: AFP 2020
Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Читайте также
Венецию настигло сильнейшее наводнение за последние полвека
Во время загрузки произошла ошибка.
20 ноября 2019© Ньюстюб
 Суд вынес приговор по делу "Сети". Обвиняемые получили от шести до 18 лет
Коронавирус: на лайнере в Японии уже 130 зараженных, Британия принимает ...
Каждый второй тест на коронавирус дает неверный результат
Ведущая рассмеялась, читая новость о повышении льгот в России
Москвича задержали за пранк с коронавирусом в метро
Главный нарколог Минздрава назвал число «тихих алкоголиков» в РФ
В Новосибирске коммунальщики устроили снежную лавину
Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой: гости и триумфаторы «Оскара 2020»
Стивен Кинг продал школьнице из России права на экранизацию
Здоровье
Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус Свое мнение высказал главный нарколог Минздрава.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Авто
Кроссовер Kia Seltos — тест долгожданной версии для России С машиной мы познакомились ещё в прошлом году в Корее, но «Селтосы» для нашего рынка существенно отличаются
Кино
Иванова призналась, что плакала, прощаясь с коллегами по съемкам Актриса рассказала о работе над новым историческим сериалом «Собор»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Ураган «Сабина» 290
Отношения м\ж . выговориться 202
А Вы бы подождали смены жилья? 201
Страдающее средневековье 180
Леди
Зеллвегер, Терон, Йоханссон: лучшие образы «Оскара 2020» Самые роскошные наряды кинопремии года.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь