15:18 (мск), источник: BBC News Русская служба
Венецианский карнавал. Как город вернулся к жизни после наводнения
Толпы людей в костюмах и масках на две с половиной недели заполонили улицы Венеции.
Любители маскарадов и ярких вечеринок со всего мира прибыли в Венецию на ежегодный карнавал. Спустя несколько месяцев после самого сильного с 1966 года наводнения, город возвращается к бурной туристической жизни.
Люди в изысканных костюмах и искусных масках Средневековья заполонили улицы и каналы Венеции.
Фестиваль проходит накануне Великого поста.
Традиция проведения карнавала зародилась еще в XI веке. После долгой истории запретов и преобразований в 1979 году итальянское правительство возобновило ежегодное проведение карнавала, на который съезжается более полумиллиона туристов.
Тема карнавала этого года — «игра, любовь и безумие». Празднования начались в воскресенье с парада на воде, за которым наблюдали тысячи зрителей.
Разнообразные украшенные лодки проплыли по городским каналам.
Большинство участников карнавала, как правило, выбирают традиционные венецианские маски и костюмы. Однако в этом году некоторые предпочли более современные образы, нарядившись, например, героями криминального сериала «Бумажный дом».
Венецианский карнавал, а с ним веселье, музыка, громкий смех и танцы, продлится до 25 февраля.