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20:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пара из Шотландии готовится к свадьбе через 48 лет после предложения

Сначала она ответила ему отказом.

66-летний Джордж Лоу и 65-летняя Джоан Рид из Шотландии познакомились еще в начальной школе. В подростковом возрасте они начали встречаться, а в 18 лет Джордж сделал Джоан предложение.

Но тогда любовная история не получила продолжения — Джоан ответила отказом из-за того, что по службе Джорджу нужно было переехать в Германию, а она не хотела оставлять свою семью и друзей.

Лоу и Рид жили своими жизнями и успели дважды побывать в браке до того момента, как встретились снова более чем через 40 лет. Журналистам Metro Джоан призналась, что все эти годы неоднократно думала о Джордже и сожалела, что тогда ответила ему отказом.

После нескольких лет в Германии Лоу вернулся в Шотландию в свой родной город и спустя время Джоан нашла его в соцсетях. Они начали общаться и быстро поняли, что первая любовь не прошла. Уже через пару месяцев они стали жить вместе, однако обоим пришлось разрушить свои вторые браки. Но Лоу и Рид ни о чем не жалеют. На прошлое Рождество Джордж сделал повторное предложение своей возлюбленной, и на этот раз она согласилась.

Пока пара ждет документов о своих разводах, но уже начала планировать торжество. По словам Джоан, она уже подыскивает себе свадебное платье.

Екатерина Гура

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