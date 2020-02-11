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05:49 (мск), источник: Известия

Гриппная пора: эпидемический порог превышен уже по всей стране

При этом в нынешнем году болезнь распространяется медленнее, чем в прошлом.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 18:03 MSK, 09.02
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Источник: Известия

Вирус гриппа распространился уже во всех округах страны. Эпидемический порог в целом по России уже превышен на 5,5%. В нынешнем году циркулирует преимущественно вирус В, для которого характерны медленное распространение и меньшее число больных, однако встречаются штаммы H1N1 и H3N2. Эксперты считают, что показатели заболеваемости и смертности от гриппа занижены, а цифры, касающиеся вакцинации, напротив, завышены. Но отмечают, что ситуация с коронавирусом дисциплинировала россиян, замедлив скорость распространения респираторных инфекций.

Температура повышается

Из-за гриппа регионы один за другим вводят карантин. Вчера, 10 февраля, были закрыты все школы в Миассе, Воронеже и Уфе. Объявленный ранее карантин продлили в Саратове, Тюмени, Оренбурге, Ульяновске, а в Вологодской области ограничили проведение массовых мероприятий.

— Ситуация с гриппом наиболее неблагоприятна в Южном и Северо-Кавказском ФО, — сообщили «Известиям» в Минздраве.

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Тенденция увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечена во всех округах страны и во всех возрастных группах, сообщили «Известиям» в НИИ гриппа имени Смородинцева.

Там уточнили, что на пятой неделе 2020 года заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 5,5%, а предэпидемическую базовую линию — на 17,8%.

— По данным лабораторной диагностики, в 51 городе по всей стране в этом году наблюдается широкое распространение гриппа с преобладанием вируса В. Также встречаются штаммы А (H1N1) и в небольшом количестве H3N2. Грипп распространился практически по всей территории страны, — рассказала «Известиям» ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Елизавета Смородинцева.

Как правило, в текущем сезоне в страну приходят вирусы, которых не было в прошлые годы, уточнила эксперт. Например, вируса гриппа В штамма «Виктория» долго не было на территории России, а сейчас он пришел. Для вируса группы В характерно более медленное распространение и меньшее число заболевших.

В прошлом году в России преобладали вирусы гриппа типа А, которые чаще вызывают тяжелые формы течения заболевания.
Елизавета Смородинцева

Справка «Известий»

А (H1N1) — вирус, который пришел в Россию в 2009 году и вызвал пандемию. Теперь он считается сезонным. Годы, когда этот вирус преобладал, — 2009, 2010, 2011, а также сезон-2015/16 стали наиболее сложными с точки зрения числа заболевших. Так, например, в 2009 году, по данным НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, была высокая смертность от гриппа среди беременных женщин.

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Страшнее коронавируса

Специалисты сходятся во мнении, что грипп представляет собой куда большую опасность, чем коронавирус. В 2018 году, по данным Роспотребнадзора, от него умерли 127 человек. Для сравнения: годом ранее умерших было в 2,7 раза меньше — 46 человек. Заболеваемость гриппом в 2018-м составила 26,33 на 100 тыс. населения, что на 24,5% ниже заболеваемости 2017 года (тогда было 34,86 на 100 тыс.). Итоги 2019 года ведомство еще не подводило.

— Официальные цифры по летальности от гриппа в России условны, — считает глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский. — Достаточно посмотреть на статистику заболеваемости в США, где смертность в разы выше. Человек может умереть от остановки сердца, но до этого у него было воспаление легких, вызванное гриппом.

Как отметил завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров, в США с сентября 2019-го отмечено более 15 млн заболевших гриппом и порядка 10 тыс. умерших от него. А вообще в год от гриппа в США умирают около 40 тыс. человек.

В целом же, по данным ВОЗ, ежегодно от сезонных ОРВИ и гриппа в мире погибают 650 тыс. человек. Большинство из них — в развивающихся странах.
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В докладе Роспотребнадзора уточняется, что неблагоприятные исходы обычно обусловлены отсутствием вакцинации от гриппа, наличием у погибших сопутствующих хронических заболеваний (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, хронические заболевания органов дыхания). Кроме того, от гриппа можно умереть, если поздно обратиться за медпомощью.

Ситуация с коронавирусом осложняет ситуацию с гриппом не только в России, но и в других странах Северного полушария, поскольку симптомы гриппа, других ОРВИ, а также нового коронавируса совпадают, заявили «Известиям» в Министерстве здравоохранения.

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Тем не менее коронавирус стал генеральной репетицией перед началом сезона гриппа, отметил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

По его словам, в России удалось предотвратить распространение заболевания именно благодаря предпринятым мерам — изоляции от эпицентра заражения и информационной кампании.

Ажиотаж с медицинскими масками пусть и косвенно, но отразился на повышении сознательности россиян, которые лишний раз вспомнили о необходимости соблюдения правил гигиены.

Вечный спор

Специалисты уверены, что наиболее эффективный способ борьбы с гриппом сегодня — вакцинация. В преддверии сезона, по данным Роспотребнадзора, были привиты более 73,95 млн человек (50,5% от численности населения). Перед эпидемическим сезоном 2018−2019 годов против гриппа привили около 70,9 млн человек (49% от численности населения страны).

Болеют гриппом в основном люди, которые предпочли не делать прививку. У них грипп часто протекает в тяжелой форме, а то и приводит к смерти. Эффективность вакцинирования давно доказана во всем мире.
Владимир Никифоров
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Реальные цифры вакцинации могут отличаться от опубликованных, полагает директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов. Так, опрос среди медработников, проведенный фондом пару лет назад, показал, что те уверены в завышении количества вакцинируемых. Опрос ВЦИОМ осенью 2019 года также продемонстрировал, что 58% россиян не планировали в этом году прививку от вируса гриппа. А сомнения в эффективности прививок есть у 23% населения.

— Полезна ли вакцина? Ряд специалистов считают, что бесполезна. Угадать, какой из 2 тыс. существующих штаммов будет опасен, невозможно. Доказательств эффективности прививок нет, — уверен Александр Саверский.

По его словам, сомнения вызывает и определение диагноза, и назначение лечения. Анализ у пациента берут, только если тот попал в инфекционную больницу. В остальных случаях врач обычно на глаз определяет, грипп это или нет. Пока не выявлен возбудитель, о диагнозе говорить нельзя. Но анализ — дело дорогое, когда болеют миллионы, заключил Александр Саверский. Поэтому остается только лечить осложнения.

Екатерина Ясакова

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