05:49 (мск), источник: Известия
Гриппная пора: эпидемический порог превышен уже по всей стране
При этом в нынешнем году болезнь распространяется медленнее, чем в прошлом.
Вирус гриппа распространился уже во всех округах страны. Эпидемический порог в целом по России уже превышен на 5,5%. В нынешнем году циркулирует преимущественно вирус В, для которого характерны медленное распространение и меньшее число больных, однако встречаются штаммы H1N1 и H3N2. Эксперты считают, что показатели заболеваемости и смертности от гриппа занижены, а цифры, касающиеся вакцинации, напротив, завышены. Но отмечают, что ситуация с коронавирусом дисциплинировала россиян, замедлив скорость распространения респираторных инфекций.
— Ситуация с гриппом наиболее неблагоприятна в Южном и
Тенденция увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечена во всех округах страны и во всех возрастных группах, сообщили «Известиям» в НИИ гриппа имени Смородинцева.
Там уточнили, что на пятой неделе 2020 года заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 5,5%, а предэпидемическую базовую линию — на 17,8%.
— По данным лабораторной диагностики, в 51 городе по всей стране в этом году наблюдается широкое распространение гриппа с преобладанием вируса В. Также встречаются штаммы А (H1N1) и в небольшом количестве H3N2. Грипп распространился практически по всей территории страны, — рассказала «Известиям» ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Елизавета Смородинцева.
Как правило, в текущем сезоне в страну приходят вирусы, которых не было в прошлые годы, уточнила эксперт. Например, вируса гриппа В штамма «Виктория» долго не было на территории России, а сейчас он пришел. Для вируса группы В характерно более медленное распространение и меньшее число заболевших.
В прошлом году в России преобладали вирусы гриппа типа А, которые чаще вызывают тяжелые формы течения заболевания.
А (H1N1) — вирус, который пришел в Россию в 2009 году и вызвал пандемию. Теперь он считается сезонным. Годы, когда этот вирус преобладал, — 2009, 2010, 2011, а также сезон-2015/16 стали наиболее сложными с точки зрения числа заболевших. Так, например, в 2009 году, по данным НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, была высокая смертность от гриппа среди беременных женщин.
Специалисты сходятся во мнении, что грипп представляет собой куда большую опасность, чем коронавирус. В 2018 году, по данным Роспотребнадзора, от него умерли 127 человек. Для сравнения: годом ранее умерших было в 2,7 раза меньше — 46 человек. Заболеваемость гриппом в 2018-м составила 26,33 на 100 тыс. населения, что на 24,5% ниже заболеваемости 2017 года (тогда было 34,86 на 100 тыс.). Итоги 2019 года ведомство еще не подводило.
— Официальные цифры по летальности от гриппа в России условны, — считает глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский. — Достаточно посмотреть на статистику заболеваемости в США, где смертность в разы выше. Человек может умереть от остановки сердца, но до этого у него было воспаление легких, вызванное гриппом.
Как отметил завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров, в США с сентября 2019-го отмечено более 15 млн заболевших гриппом и порядка 10 тыс. умерших от него. А вообще в год от гриппа в США умирают около 40 тыс. человек.
В докладе Роспотребнадзора уточняется, что неблагоприятные исходы обычно обусловлены отсутствием вакцинации от гриппа, наличием у погибших сопутствующих хронических заболеваний (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, хронические заболевания органов дыхания). Кроме того, от гриппа можно умереть, если поздно обратиться за медпомощью.
Ситуация с коронавирусом осложняет ситуацию с гриппом не только в России, но и в других странах Северного полушария, поскольку симптомы гриппа, других ОРВИ, а также нового коронавируса совпадают, заявили «Известиям» в Министерстве здравоохранения.
Тем не менее коронавирус стал генеральной репетицией перед началом сезона гриппа, отметил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Ажиотаж с медицинскими масками пусть и косвенно, но отразился на повышении сознательности россиян, которые лишний раз вспомнили о необходимости соблюдения правил гигиены.
Специалисты уверены, что наиболее эффективный способ борьбы с гриппом сегодня — вакцинация. В преддверии сезона, по данным Роспотребнадзора, были привиты более 73,95 млн человек (50,5% от численности населения). Перед эпидемическим сезоном 2018−2019 годов против гриппа привили около 70,9 млн человек (49% от численности населения страны).
Болеют гриппом в основном люди, которые предпочли не делать прививку. У них грипп часто протекает в тяжелой форме, а то и приводит к смерти. Эффективность вакцинирования давно доказана во всем мире.
Реальные цифры вакцинации могут отличаться от опубликованных, полагает директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов. Так, опрос среди медработников, проведенный фондом пару лет назад, показал, что те уверены в завышении количества вакцинируемых. Опрос ВЦИОМ осенью 2019 года также продемонстрировал, что 58% россиян не планировали в этом году прививку от вируса гриппа. А сомнения в эффективности прививок есть у 23% населения.
— Полезна ли вакцина? Ряд специалистов считают, что бесполезна. Угадать, какой из 2 тыс. существующих штаммов будет опасен, невозможно. Доказательств эффективности прививок нет, — уверен Александр Саверский.
По его словам, сомнения вызывает и определение диагноза, и назначение лечения. Анализ у пациента берут, только если тот попал в инфекционную больницу. В остальных случаях врач обычно на глаз определяет, грипп это или нет. Пока не выявлен возбудитель, о диагнозе говорить нельзя. Но анализ — дело дорогое, когда болеют миллионы, заключил Александр Саверский. Поэтому остается только лечить осложнения.
Екатерина Ясакова