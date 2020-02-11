В Госдуму внесли поправки, касающиеся материнского капитала

Поправки подготовлены в соответствии с поручениями президента Владимира Путина, которые он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.
В частности, они предусматривают продление действия программы маткапитала до конца 2026 года, а также его ежегодную индексацию.
Деньги предлагается выплачивать семьям, в которых с 1 января текущего года появился на свет или был усыновлен первый ребенок. Они получать по 466617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616617 рублей.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что инициативы президента должны быть воплощены как можно быстрее. «Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет», — подчеркнул он.
Ранее в понедельник глава правительства Михаил Мишустин на встрече с Турчаком и главой фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверовым обсудил совместную работу над законопроектом.
В послании Федеральному собранию Путин выдвинул целый ряд предложений по мерам социальной поддержки, в том числе по увеличению выплат на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.
На прошлой неделе глава государства поручил кабмину внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.