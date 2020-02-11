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02:01 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуму внесли поправки, касающиеся материнского капитала

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.

Источник: РИА Новости

Поправки подготовлены в соответствии с поручениями президента Владимира Путина, которые он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.

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В частности, они предусматривают продление действия программы маткапитала до конца 2026 года, а также его ежегодную индексацию.

Деньги предлагается выплачивать семьям, в которых с 1 января текущего года появился на свет или был усыновлен первый ребенок. Они получать по 466617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616617 рублей.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что инициативы президента должны быть воплощены как можно быстрее. «Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет», — подчеркнул он.

Ранее в понедельник глава правительства Михаил Мишустин на встрече с Турчаком и главой фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверовым обсудил совместную работу над законопроектом.

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Инициативы президента

В послании Федеральному собранию Путин выдвинул целый ряд предложений по мерам социальной поддержки, в том числе по увеличению выплат на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

На прошлой неделе глава государства поручил кабмину внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
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