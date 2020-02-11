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08:29 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Результаты масштабного исследования показали, что в воздухе большинства крупных городов превышены нормы по приземному озону — смертельно опасному газу, токсичному для людей, животных и растений. Результаты исследования опубликованы в журнале The BMJ.

Источник: РИА Новости

В отличие от стратосферного озона, который приурочен к так называемому озоновому слою, расположенному на высоте от 20 до 30 километров и защищающему поверхность Земли от губительного ультрафиолетового излучения Солнца, приземный, или тропосферный озон — главный компонент городского смога — представляет серьезную опасность для всего живого.

Будучи мощнейшим окислителем, озон участвует во многих реакциях с образованием свободных радикалов кислорода.

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Уровень приземного озона обычно резко возрастает, когда загрязняющие вещества, присутствующие в атмосфере крупных городов, на солнце вступают в фотохимические реакции. Особенно сильный смог возникает в солнечную и безветренную погоду.

По данным специального отчета Национальной академии наук США, приземный озон оказывает общетоксическое, раздражающее, канцерогенное и мутагенное воздействием на организм человека, а также может приводить к преждевременной смерти в случае ежедневного нахождения в среде, где его норма превышена.

Установленные различными международными организациями и странами пороговые значения содержания озона в воздухе составляют, в миллиграммах на кубический метр: стандарт ВОЗ — 0,10; директива Европейского союза — 0,12; Национальный стандарт качества атмосферного воздуха США — 0,14.

В России и Китае предельно допустимая концентрация для населенных пунктов составляет 0,16.

Международная исследовательская группа «Климатические изменения и здоровье» во главе с Аной Виседо-Кабрера (Ana Vicedo-Cabrera) из швейцарского Института социальной и профилактической медицины в Берне опубликовала результаты исследования, в ходе которого анализировалась связь между показателями смертности и факторами окружающей среды — погодными параметрами и уровнями загрязнения воздуха на уровне городов.

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Оценивались такие параметры, как среднесуточные уровни озона, объем твердых частиц в воздухе, температура, относительная влажность, а также суточное количество смертей.

Всего в анализе участвовали данные по 406 городов из 20 странах с перекрывающимися периодами между 1985 и 2015 годами. Результаты показали, что около 80 процентов городского населения мира постоянно подвержены воздействию приземного озона, уровень которого в воздухе превышает пороговое значение, установленное ВОЗ.

Анализ смертности — всего проанализировано 45 165 171 случаев смертей — показал, что в среднем увеличение концентрации озона на 0,01 миллиграмма на кубический метр даже на один-два дня увеличивает риск преждевременной смерти на 18 процентов, что соответствует 6 262 дополнительным случаям смерти в год суммарно во всех 406 городах.

По мнению ученых, этих случаев можно было бы избежать, если бы страны внедрили более строгие стандарты качества воздуха в соответствии с руководящими принципами ВОЗ.

Более того, связь увеличения показателя смертности с ростом содержания приземного озона наблюдалась даже для концентраций озона ниже нормативных уровней ВОЗ, что, по мнению авторов, является серьезным сигналом необходимости ужесточения установленных норм и введения более строгих ограничений городских выбросов.

Авторы отмечают, что различные системы мониторинга состояния атмосферы, принятые в разных странах, затруднили получение согласованных выводов. К тому же в анализе не участвовали города Южной Америки, Африки и Ближнего Востока.

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