«США, спасите нас»: как тысячи туристов спасаются от коронавируса и скуки на карантинном лайнере

Порт в японском городе Йокогама должен был стать конечной точкой маршрута круизного лайнера Diamond Princess, но из-за коронавируса превратился в «тюрьму» почти для 3700 пассажиров и членов экипажа. Количество подтвержденных случаев заболевания на борту превысило 130. Неделю лайнер находится на карантине, который не собираются отменять до 19 февраля.
Некоторые пассажиры подробно рассказывают о жизни на борту в соцсетях. Например, Мэттью Смит выкладывает фотографии с едой, которую им подают на судне. «Возможно, вам придется стаскивать меня с корабля, когда закончится карантин», — шутит он.
Смит писал, что единственное, о чем он просит в карантине, — больше кофе.
Еще один пассажир Diamond Princess Дэвид Абель рассказывает о своей жизни на судне в Facebook и выкладывает видео и фотографии, сделанные во время прогулок по палубе.
on deckОпубликовано David Abel Пятница, 7 февраля 2020 г.
На прошлой неделе Абель показал, как один из пассажиров растянул простыню с надписью на своем балконе. Надписи на фото не видно, но Абель утверждает, что на простыне написано «США, спасите нас».
One passenger has a message for the press - ‘USA help us!’ (can’t fully see the sign from our angle). Will make a video shortly with updated info.Опубликовано David Abel Среда, 5 февраля 2020 г.
Beautiful sunset tonight in Yokohama. Passengers with inside cabins are now allowed to walk on the deck for 1.5 hours...Опубликовано David Abel Четверг, 6 февраля 2020 г.
Passengers are throwing bread to the birds & have been requested to stop. Just had to take the photo :-)Опубликовано David Abel Суббота, 8 февраля 2020 г.
Friday 6th February: 17:40
Photos taken today from the balcony. Shame I am unable to see the other side of the ship.
No more news today after this. Next update Saturday breakfast time (late evening Saturday UK)Опубликовано David Abel Пятница, 7 февраля 2020 г.
Пассажиры лайнера могут ежедневно выходить на палубу небольшими группами, но им нужно носить маски и держаться подальше от других людей, описывает Reuters.
Один из пассажиров рассказал агентству, что такие прогулки его не радуют: он переживает, что может лишиться работы из-за длительного отсутствия.
Чтобы отвлечь пассажиров, команда придумывает для них разные развлечения. Например, пассажиры могут посмотреть по телевизору выступления фокусника, который также оказался под карантином.
Некоторые запертые на борту туристы утром в понедельник коротали время за просмотром церемонии вручения «Оскара». Одна из пассажирок Аун На Тан призналась, что много лет не смотрела «Оскар» в прямом эфире. «Обычно церемонию показывают в рабочие часы, но теперь у нас достаточно времени», — сказала она.
Житель Гонконга, отказавшийся назвать свое имя, рассказал, что следил за вручением кинонаград вместе с женой, ребенком и другими членами семьи. «Мы болели за «Паразитов», — добавил он. По словам мужчины, вместе с семьей он также смотрит видеоуроки оригами, которые показывают на корабле.
Для тех, кого госпитализировали с корабля из-за положительных результатов анализов на коронавирус, попадание в больницу стало облегчением, пишет Reuters. «Мы находимся в более благоприятной обстановке, чем на корабле», — сказал агентству 80-летний Клайд Смит. Вместе с женой Рене его отвезли в больницу на западе Токио. И хотя супругов все устраивает, они скучают по внукам 23 и 25 лет, которые остались на Diamond Princess. Кроме того, бывшие пассажиры лайнера пожаловались на надоевший мисо-суп. «Я бы очень хотела бигмак и картошку фри», — призналась Рене. Пара также призналась, что не беспокоится о своем здоровье.
Руководство лайнера заявило, что добавит новые развлечения для пассажиров, чтобы помочь им скоротать время, отмечает Reuters.
Лайнер был задержан в Йокогаме 3 февраля после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Этот пассажир ранее вышел в Гонконге. Поскольку другие находящиеся на борту люди тоже стали жаловаться на недомогание, власти Японии решили ввести на судне карантин и обследовать всех. Предполагается, что карантин продлится до 19 февраля, но Reuters указывает, что его могут продлить.