11:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник создает из камней на пляже необычные узоры (фото)
Природа — уникальный материал для творчества.
Художник и скульптор из Уэльса по имени Джон Форман направлением своего творчества выбрал
Сейчас он создает объемные узоры и мандалы из камней, раскладывая на пляже. Материалы для творчества Форман находит на том же пляже.
По словам художника, иногда он сразу представляет, какой узор хочет изобразить, а иногда вдохновение приходит уже во время творческого процесса или после нахождения
Екатерина Гура