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11:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает из камней на пляже необычные узоры (фото)

Природа — уникальный материал для творчества.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Художник и скульптор из Уэльса по имени Джон Форман направлением своего творчества выбрал лэнд-арт. Это направление в искусстве, которое объединяет произведения с природным ландшафтом.

Форман прославился тем, что создавал скульптуры из камней на местном пляже в городе Пемброкшир, чем и привлек внимание прохожих и журналистов.

Сейчас он создает объемные узоры и мандалы из камней, раскладывая на пляже. Материалы для творчества Форман находит на том же пляже.

По словам художника, иногда он сразу представляет, какой узор хочет изобразить, а иногда вдохновение приходит уже во время творческого процесса или после нахождения каких-нибудь необычных камней.

Екатерина Гура

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