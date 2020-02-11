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11:30 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты составили список недооцененных туристами мест

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Эксперты назвали направления, которые заслуживают внимания путешественников, но пока недостаточно раскручены, сообщает Travel and Leisure.

Источник: IsaacTuray/СС0

Марокканская Дахла — город в Западной Сахаре — может привлечь туристов песчаными дюнами, широкими пляжами и множеством ресторанов со свежайшими морепродуктами.

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В Гамбии — девственная природа, малолюдные пляжи, гнездовья редких птиц. В Гренландии — айсберги, а на канадских островах Хайда-Гуай, которые иногда называют «северными Галапагосскими» — медведи гризли, киты и морские львы. Еще там можно посетить поселения коренных народов, познакомиться с их традиционным бытом.

В Молдавии эксперты советуют отправиться в винный тур, а потом изучить советское прошлое страны, отразившееся в культуре, архитектуре. В Таджикистане можно открыть для себя историю Шелкового пути.

В Никарагуа стоит ехать, чтобы увидеть вулканы, попробовать необычные местные блюда, познакомиться с революционной историей страны. На северо-восток Камбоджи — чтобы увидеть стада слонов в естественной среде обитания, посетить водопады и храмы. Они менее известны, чем Ангкор-Ват, но не менее красивы, отмечают специалисты.

В Судане можно отдохнуть на песчаных пляжах, на индонезийском острове Сулавеси — побывать в бамбуковых лесах и на рисовых полях.

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