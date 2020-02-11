17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые сделали очередное «предупреждение человечеству»
Оно касается насекомых.
Примерно половина из миллиона видов животных и растений на Земле, находящихся на грани исчезновения, являются насекомыми. Их вымирание может иметь катастрофические последствия для человечества.
Такое предупреждение ученых опубликовано в научном журнале Biology Conservation.
«С исчезновением насекомых мы теряем гораздо больше, чем виды», — сказал в комментарии AFP Педро Кардосо, биолог из Финского музея естественной истории и ведущий автор исследования. От многих насекомых зависит опыление растений, круговорот питательных веществ и борьба с вредителями, напоминает он.
По данным научной группы ООН по биоразнообразию, известной как IPBES, в глобальном масштабе сельскохозяйственные культуры, зависящие от опыления насекомыми, имеют экономическую ценность не менее 235−577 млрд долларов в год.
Насекомые — основная часть рациона многих птиц. Резкое сокращение численности пернатых в Европе и США в последние годы связано именно с уничтожением насекомых пестицидами.
Ученые оценивают количество видов насекомых в 5,5 миллионов. Только пятая часть из них была описана.
Анна Лысенко