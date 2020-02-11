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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые сделали очередное «предупреждение человечеству»

Оно касается насекомых.

Источник: AP 2020

Примерно половина из миллиона видов животных и растений на Земле, находящихся на грани исчезновения, являются насекомыми. Их вымирание может иметь катастрофические последствия для человечества.

Такое предупреждение ученых опубликовано в научном журнале Biology Conservation.

Основными причинами вымирания насекомых являются истощение и деградация среды обитания, загрязнители, особенно инсектициды, а также инвазивные виды. К этому списку исследователи добавляют и чрезмерную эксплуатацию, ведь более 2 тысяч видов насекомых являются частью человеческого рациона во многих странах.

«С исчезновением насекомых мы теряем гораздо больше, чем виды», — сказал в комментарии AFP Педро Кардосо, биолог из Финского музея естественной истории и ведущий автор исследования. От многих насекомых зависит опыление растений, круговорот питательных веществ и борьба с вредителями, напоминает он.

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По данным научной группы ООН по биоразнообразию, известной как IPBES, в глобальном масштабе сельскохозяйственные культуры, зависящие от опыления насекомыми, имеют экономическую ценность не менее 235−577 млрд долларов в год.

Насекомые — основная часть рациона многих птиц. Резкое сокращение численности пернатых в Европе и США в последние годы связано именно с уничтожением насекомых пестицидами.

Ученые оценивают количество видов насекомых в 5,5 миллионов. Только пятая часть из них была описана. Из-за недостаточной изученности количество уже вымерших или вымирающих видов сильно недооценивают, говорит Кардосо. С начала индустриальной революции около 200 лет назад вымерло 5−10% видов.

Анна Лысенко

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