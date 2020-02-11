Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Мог бы миллион в лотерею выиграть, но пошёл в тайгу»Как охотнику без ружья повезло уцелеть в смертельной схватке с медведем-шатуном
Фоторепортажи
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
18Умер Кирк Дуглас
23:32 (мск), источник: РИА Новости

Срок оформления маткапитала планируют сократить до пяти дней

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Срок оформления российским семьям материнского капитала планируется сократить до пяти дней за счёт электронного взаимодействия ведомств, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о расширении использования маткапитала, сообщил глава фракции ЕР Сергей Неверов.

Источник: РИА Новости

Так, поправки продлят действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года, меру господдержки можно будет получить уже при рождении первого ребенка, а ее размер на второго ребенка увеличится до 616 617 рублей.

Читайте также
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

«Предлагается сократить срок оказания государственной услуги ПФР по выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал. Сегодня он составляет 15 дней, но из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях, как правило, граждане получают материнский капитал в течение месяца», — цитирует Неверова пресс-служба фракции.

В пресс-службе пояснили, что если срок оформления капитала сократится до пяти дней, то период, в течение которого семья сможет его получить, сократится с 30 до 10 дней.

Второе и третье чтения запланированы на 19 и 20 февраля соответственно. Совет Федерации может рассмотреть закон 26 февраля.

Президент Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.

Первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев сообщил журналистам, что депутаты внесут поправку, учитывающую все предложения президента по материнскому капиталу, ко второму чтению законопроекта об использовании средств маткапитала на строительство дома на садовом участке. Госдума уже приняла документ в первом чтении.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
Читайте также
 В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Выяснилось, как еще может передаваться коронавирус
ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название
В Польше россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь
ЦБ продаст правительству Сбербанк по рыночной цене
Умер чемпион СССР по футболу в составе московского «Спартака»
Ученые сделали очередное «предупреждение человечеству»
В Бишкеке одним ударом очистили провода от снега (видео)
Boeing впервые с 1962 года не получил заказов на самолеты
Здоровье
Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус Свое мнение высказал главный нарколог Минздрава.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
У нас рынок или где? 206
Вы все тут ) 188
Ворчание седовласого мужика 148
Выбор резины 143
Кино
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2» Показ картины прервали из-за эвакуации
Новости партнеров
К пожилым людям будут приезжать врачи из платных клиник
Будущее наступило. Новое в оформлении загранпаспортов
Что останавливало Запад от решительных действий против России
Почему Россию признают оплотом традиционных ценностей
Дети
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок Спортсменка и исполнитель стали родителями
Леди
Зеллвегер, Терон, Йоханссон: лучшие образы «Оскара 2020» Самые роскошные наряды кинопремии года.
Новости партнеров
Как будет жить страна после смены президента в 2024 году
Время подводить итоги. Результаты, которые обескуражили даже экспертов
Президент о пенсии
Что должен знать каждый пенсионер о поправках в Конституцию
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь