Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Инженер Чернобыльской АЭС вернулся в Припять В начале февраля исполнилось 50 лет со дня основания украинского города Припять
Фоторепортажи
12Фото «Савеловской» стало одним из лучших снимков архитектуры
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
13:17 (мск), источник: Аргументы и факты

Вирус жадности. Как частные клиники наживаются на коронавирусе

Коронавирусная инфекция распространяется по миру и вызывает немало домыслов. Люди впадают в панику и пытаются найти варианты лечения. А некоторые клиники сразу сориентировались и начали зарабатывать на новой инфекции.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 04:43 MSK, 12.02
45 117Инфицировано
1 115Скончалось
4 781Выздоровело
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Несмотря на то, что коронавирусная инфекция уже не первый месяц будоражит мир, все равно информация о ее происхождении и способах передачи разнится. Но при этом некоторые предприимчивые клиники решили повернуть ситуацию с паническими настроениями населения в свою пользу и активно предлагают различные процедуры проверки на коронавирус.

Сдать кровь на анализ

Одним из популярных вариантов исследования на коронавирус в частных клиниках стал анализ крови. Так, например, такую услугу предлагают в Санкт-Петербурге. Как утверждается на сайтах различных медорганизаций, исследование ставит своей целью выделение генетического материала группы коронавирусов во взятом у человека образце.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Согласно объявлениям, образцы проверяются сразу на несколько типов коронавируса. При этом объясняется все заботой о человеке, ведь выявленный на ранних стадиях недуг проще вылечить без каких-либо последствий. В этом случае врачи опираются на то, что инкубационный период у новой инфекции, пришедшей из Китая, до двух недель. Все это время человек не только носит в себе вирус, который уже начинает воздействовать на организм, но и является заразным для окружающих.

Срок выполнения анализа — от 1 дня. Показаниями к его проведению клиники называют диагностику инфекции на фоне развившейся картины респираторного заболевания: насморка, заложенности носа, кашля и т. д. (а это может быть признаком любого ОРВИ, даже не на фоне коронавируса). Также рекомендуют пройти данное исследование при наличии одышки, кашля и учащенного дыхания. Никакой особой подготовки не требуется, если есть нюансы, о них должен сказать врач.

В одной из лабораторий, где берут анализ такого рода, по телефону нам уточнили, что анализ на коронавирус берется в составе комплексного исследования сразу на целый ряд респираторных возбудителей, включая вирус парагриппа, аденовирус и т. д. Стоимость услуги — 2200 рублей. Результат на руки через 4 дня.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мазок из горла

Также в числе услуг по диагностике коронавируса некоторые предприимчивые медики предлагают и такой вариант, как взятие мазков из носоглотки для ПЦР-диагностики с предоставлением результатов исследования на следующий день. Причем сдать биоматериал на исследование можно как в клинике, так и с выездом на дом.

Стоимость услуги оценивалась от 1500 рублей, самый дорогой вариант — 6500 (для услуги на дому). Однако на данный момент это объявление из Сети уже пропало.

Рентген легких

Есть в Сети и предложения от клиник по комплексному обследованию у врачей-пульмонологов. Предлагается, в частности, сделать КТ легких, сдать кровь на анализ и все дополнить мазком.

Новость
ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

Такой подход позволит с максимальной точностью определить, есть ли у человека какие-то смертельно опасные осложнения. Ведь та же пневмония развивается исподтишка и далеко не всегда ярко проявляется симптомами с первых же дней.

Поэтому, как отмечают эти врачи, польза все равно будет. Даже если у человека обычное ОРВИ, он сможет четко проконтролировать свое состояние и ход развития болезни. При этом стоит понимать, что оцениваться весь этот комплекс будет недешево.

Так, например, один только обзорный рентген грудной клетки обойдется в 1100 рублей, столько же стоит и цифровая рентгенография. Стоит добавить еще и осмотр врачом, стоимость этой услуги может стартовать от полутора тысяч рублей. Сложив все суммы, можно получить и примерную стоимость обследования.

Что говорят официальные представители

Стоит ли заранее перестраховаться и провериться? Официальные представители различных ведомств — Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Минздрава — отмечают, что проверка показана только людям, имеющим показания.

Инфографика
Минздрав выпустил памятку о коронавирусе

Это те, у кого есть проявления острой респираторной инфекции и при этом они прибыли из КНР не более чем две недели назад. Также проверить могут человека, имевшего контакт с заболевшим. В этом случае, говорят представители официальной медицины, надо вызывать скорую помощь с указанием всех этих деталей. Связано это с тем, что таких пациентов для недопущения распространения инфекции госпитализируют в специальные медучреждения с соблюдением всех мер безопасности. При госпитализации у тех, у кого подозревают наличие коронавируса, проводят такие тесты, как мазки из носоглотки на респираторные инфекции, включая коронавирус. Срок изготовления результата анализа — 1−2 дня. Если по результатам вирус не обнаруживается, пациента переводят в обычную палату для долечивания ОРВИ.

Если сопутствующих заражению условий не было, с признаками ОРВИ надо обращаться к своему участковому врачу в поликлинике.

Никаких специальных исследований на коронавирус тем, у кого не было никакого контакта с заболевшими или посещений эпидемически небезопасных районов, проводить не надо.

Стоит понимать, что сегодня исследования на определение коронавируса проводят в определенных лабораториях. А направление на исследование можно получить только в инфекционной больнице, куда, собственно, и госпитализируются люди с подозрением на китайскую инфекцию.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
«Решили нажиться? Надо выявить таких!» — Путин раскритиковал аптечные сети, повышающие цены на лекарства на фоне коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
14:09 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV / Covid-19 (данные на 12.02.2020, 11:00 мск)
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
 Буханки — в морозилку. Почему мороженый хлеб полезнее свежего?
Люди с другой планеты. Зеленский поможет ДНР и ЛНР изучением украинского?
Эрдоган обвинил Россию в гибели мирных жителей в Сирии
Московскую квартиру Елизаветы II выставили на продажу
Участники НПО смогут досрочно выйти на пенсию
Крупные банки вновь удешевили ипотеку
Драка мышей в метро попала на лучший снимок года (фото)
Самый дорогой артефакт с затонувшего «Титаника» показали в США
Грузчики разбили уникальный рояль канадской пианистки-виртуоза
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
У нас рынок или где? 206
Выбор резины 143
Курение убивает 139
Про Китай, и немного про нас. 123
Кино
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу Ведущую осудили в сети за передачу «Док-Ток»
Новости партнеров
Пенсионные накопления обложат налогом
Игорь Матвиенко обеспокоен судьбой рыжего «иванушки»
Умер кавээнщик Овик Григорян
Сябитова разнесла в пух и прах россиян, жалующихся на пенсию
Gnezdo.ru
5 признаков дворянского происхождения
Внезапное решение Киева насторожило россиян
Песков неожиданно заговорил об отставке
29 февраля случится страшное: россиян предупредили
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь