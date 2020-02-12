03:32 (мск), источник: Известия
Из рук в руки: соцсети стали площадкой для торговли детьми
Биологические матери готовы отдать новорожденных в обход законных путей.
Потенциальные приемные родители, отчаявшись стоять в официальных очередях, перекочевали в интернет. Здесь в тематических пабликах «ВКонтакте» одни пишут, что хотят отказаться от ребенка после родов, а другие сообщают о готовности забрать младенца. Почему существует теневое усыновление и как оно работает — выясняли «Известия».
По официальной статистике, количество детей, оставшихся без попечения родителей, в государственном банке данных год от года сокращается. В детских домах в большинстве своем остаются только подростки, да и те скоро выпустятся, получат от государства квартиру и начнут самостоятельную жизнь. На то, что сирот становится всё меньше, указывают и очереди желающих взять отказного ребенка в органах опеки.
Казалось бы, тенденция положительная. Но и по словам экспертов, и по наблюдениям потенциальных усыновителей, далекая от реальности.
Крайне неохотно отдают в семью детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
«В опеках и в ДД (детских домах. — “Известия”) говорят, что все дети с такими диагнозами, что вы дома не справитесь, и ребенок умрет, а на вас ответственность останется…» — пишет одна из подписчиц в группе «Усыновите.ру».
Движет сотрудниками, к сожалению, не всегда исключительно забота о благе подопечных.
Дети находятся на попечении государства. На одного ребенка в детском
доме-интернате(ДДИ) государство в месяц тратит порядка 300 тыс., то есть около 11 тыс. в день. В детских домах ребенок обходится в 75−77 тыс. в месяц. А это и зарплата сотрудников, и надбавки, и так далее.
Другая, еще более обширная группа, которая и вовсе не попадает в поле зрения статистики, — дети, у которых есть родители.
— На 80% детдома забиты детьми, которые находятся там по заявлению — из многодетных семей, тех, кто в трудной жизненной ситуации. Сейчас, согласно постановлению № 481, детдома должны помогать семье. Подразумевается, что ребенок помещается не как в детский дом, а на
Возможность быстро обрести дом, а не застрять в госучреждениях, по словам специалистов, им дает так называемая скрытая очередь. Если мать отказалась от ребенка еще в роддоме, то врачи, сотрудники опеки, регионального банка данных быстро сообщают об этом своим бездетным знакомым, а те сразу подают заявку.
Так, даже потратив несколько месяцев на то, чтобы пройти медкомиссию, получить справку об отсутствии судимости, закончить курсы подготовки, лично подать заявление в органы опеки и попечительства по месту жительства, вы можете остаться ни с чем, просто потому что
Запрос «усыновить ребенка» по группам в социальной сети «ВКонтакте» выдает не только сообщества, где публикуют инструкции по усыновлению и анкеты детей со ссылками на официальные базы данных. Еще чаще там можно найти паблики с «криками души».
«Состоявшаяся семья, проживаем в городе Москва и ищем на усыновление мальчика…», «мы благополучная, состоявшаяся семья и ищем на усыновление доченьку, все документы есть…» — сообщений от потенциальных приемных родителей обычно в разы больше, чем от беременных. И каждый день в Сети появляются всё новые и новые сообщения.
— Честно, я написала от отчаяния. Люди по два года в очереди стоят, а для меня это очень много, — делится с «Известиями» одна из женщин, обратившихся в такую группу. — В базе данных «Усыновите.ру» детки есть, а по факту, когда я звоню и спрашиваю, оказывается, на них уже или дали направление, или дали согласие, или даже забрали. Плюс в каждом городе своя очередь, если я иногородняя, то это уже другая очередь. Сначала проходят свои. Еще, на мой взгляд, неправильно, что, пока неблагополучным родителям дают полгода на улучшение условий, ремонт, поиск работы, малыш висит в системе, но его нельзя забрать, им никто не занимается. Это очень долго.
Организаторы групп подчеркивают, что в значительной степени это помощь и матери ребенка, оказавшейся в безвыходной ситуации. «Эта платформа нужна прежде всего самым уязвленным материально и физически беременным женщинам, которые не могут или не успели сделать аборт — чтобы они чувствовали себя в безопасности, понимали, что им помогут, на них не будут орать, их никто не оскорбит словами вроде “проститутка, зачем ноги раздвигала?!”. Здесь будут родители с проверенным заключением, которые не оставят ее в беде», — рассказывает журналистам организатор одной из таких групп.
Часто в сообществах есть и свои юристы, которые объясняют, как сделать всё по закону. Подразумевается, что биологическая мать и кандидаты в приемные родители встречаются, знакомятся, обсуждают условия. У биологической матери есть возможность убедиться, что у кандидатов на ребенка на руках есть все документы, а у приемной семьи — посмотреть, от кого они берут в семью нового члена. Если обе стороны всё устраивает, то после рождения ребенка биологическая мать пишет отказ от ребенка в пользу приемных родителей.
«Наличие согласия на усыновление не освобождает родителя от обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. До принятия решения об усыновлении обязательно будет иметь место такой период», — говорит ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Тулупов.
В некоторых штатах Америки возможность биологической матери участвовать в выборе приемной семьи для ребенка предусмотрена законодательством. Исследователи отмечают, что открытость процесса усыновления была характерна для США уже в 1970—1990-х годах. Биологические и приемные родители могли открыто взаимодействовать друг с другом и социальными службами по поводу предстоящего усыновления, более того, первые при желании даже могли принимать участие в воспитании детей.
Помогать с частным усыновлением женщинам вправе посредники: юрист, врач или частная компания, которая специализируется на подборе приемных родителей. Регулирование в разных штатах происходит
Тем не менее общие моменты тоже есть. В частности, в вопросах вознаграждения. «В большинстве штатов действуют нормы, запрещающие посредническую деятельность при подборе кандидатов на усыновление в коммерческих целях, регулируется размер вознаграждения посредников, а юристам разрешается взимать вознаграждение только за предоставленные юридические услуги», — пишет Екатерина Буянова, кандидат юридических наук и доцент кафедры гражданского права и процесса оренбургского филиала Юридического университета имени О. Е. Кутафина.
В России основные посредники — сами паблики или агентства. Ни о каких правилах для них и речи не идет. Единственное, что вообще позволяет им не становиться нарушителями закона, — отсутствие коммерческой составляющей в работе. Любое упоминание оплаты может трактоваться как торговля людьми.
Но любителей наживы это не пугает — в условиях ограниченного выбора жаловаться на их недобросовестность кандидаты в приемные родители обычно не готовы.
К кому он попадет в итоге, их не волнует. Возможности проследить за ситуацией у самой матери нет. Прямого контакта с «покупателем» агенты не допустят.
С одной из таких «предпринимательниц» связался корреспондент «Известий».
Объявление с предложением подобрать ребенка найдено в одной из тематических групп. Переписка переходит в личные сообщения (есть в распоряжении «Известий»). Первое, что уточняет владелец страницы под именем Ирина Александровна, — какой нужен ребенок. Найти такие агенты могут и сына, и дочь любой национальности.
Русский, пол не важен? В распоряжении Ирины Александровны оказывается как раз
Только передав Ирине деньги, можно будет увидеть ребенка и его маму. До этого всё, на что согласен агент, — показать фото ребенка. «Условия просты: встречаемся, подписываем соглашение, происходит оплата, сразу можете поехать забрать ребенка, потом вы получаете через пару дней документы. Это не офис, я простой человек, просто имею связи. По документам будет официально», — заверяет посредница.
Никаких гарантий, никакой конкретной информации, никаких справок и документов получить невозможно. Доверчивым родителям предлагают заплатить за кота в мешке. Притом даже не ясно, а точно ли существуют эти кот и мешок.
Когда клиент начинает сомневаться и очевидно срывается с крючка, разговор заканчивается. Уже на следующий день страница Ирины Александровны оказалась удалена.
В отсутствие правового регулирования каждый защищается как может. Часто, публикуя объявление, потенциальные мать или отец добавляют в конце приписку: «Деньги не высылаю, мошенники — проходите мимо». Работает это не всегда. Убеждать, давить на жалость, высылать чужие фотографии и поддельные анализы — у мошенниц много способов выудить деньги.
«Взяла деньги на прием у врача/УЗИ/дорогу и пропала», — в соцсети «ВКонтакте» есть целая группа, где кандидаты в приемные родители делятся своим печальным опытом.
Бесконтрольность в этой сфере может обернуться для доверчивых усыновителей разными последствиями. В конце января в сообществе «Подслушано у медиков г. Тверь» автор, пожелавший не раскрывать имени, рассказал, чем закончились попытки его знакомых усыновить ребенка. Получив все документы и встав на учет в органы опеки сразу нескольких регионов, они так и не смогли ничего добиться. Тогда и решили обратиться к черному рынку.
«Нашли они 35-летнюю женщину из
Александр Гезалов, сам выпускник детского дома, уверен, что механизмы, которые помогают детям не попадать в госучреждения, необходимо совершенствовать.
Такие функции могла бы взять на себя профессиональная приемная семья, но явно не органы опеки, рассуждает эксперт. У них не всегда хватает ресурсов и на выполнение нынешних задач.
«Важно же проверять не холодильник, балкон и другие показатели красоты и приличности квартиры, а обнаружить наличие
И так по кругу. Ожидание, подбор, документы. И чем дольше ребенок будет находиться в системе, тем меньше у него будет шансов обрести семью. Надеяться, что в таких условиях «стихийный» обмен детьми прекратится — сложно. Если не через социальные сети, то любыми другими способами одни продолжат искать возможность найти или пристроить ребенка, а другие — заработать на этом.