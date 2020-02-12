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04:18 (мск), источник: Известия

Такси не везёт: бывшим насильникам и убийцам запретят садиться за руль

Законопроект, ограничивающий трудоустройство судимых за тяжкие преступления, правительство внесет в Госдуму в октябре.

Источник: РИА "Новости"

Бывшим насильникам, убийцам и террористам с 2021 года могут запретить водить такси и общественный транспорт. Законопроект, в котором содержится эта норма, разработал Минтранс — необходимость его принятия в министерстве объясняют соображениями безопасности пассажиров. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства РФ, в июле документ планируется внести в комиссию по законопроектной деятельности, а в октябре — в Государственную думу. Инициативу готовы поддержать в большинстве парламентских фракций. Эксперты также считают, что на такой закон давно существует запрос в обществе.

Защитить пассажиров

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства, законопроект «Об особенностях допуска отдельных категорий лиц к осуществлению деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами и о внесении изменений в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в настоящее время разрабатывается Минтрансом.

В случае принятия изменений юрлица и индивидуальные предприниматели будут обязаны не допускать к управлению такси, автобусами, троллейбусами и трамваями лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование (если указанные преступления признаны тяжкими или особо тяжкими) и терроризм.

— Согласно плану законопроектной деятельности, срок представления законопроекта в правительство РФ установлен на июль 2020 года, а срок его внесения в Государственную думу — октябрь 2020 года, — сообщили в пресс-службе кабмина.

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Озвучен средний заработок московских таксистов

Как пояснили «Известиям» в самом Минтрансе, разработка документа обусловлена необходимостью обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья граждан.

Статистические данные о количестве опасных деяний, совершенных водителями общественного транспорта, имеющими указанную в законопроекте судимость, отсутствует. Однако, как уточнили в пресс-службе министерства, целесообразность предлагаемого регулирования подтверждается положениями федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Им уже определен ряд мероприятий, осуществляемых полицией по надзору за указанными лицами, в том числе административные ограничения.

Согласно действующим нормам законодательства, в настоящее время гражданам с непогашенной судимостью запрещено занимать должности на госслужбе и в правоохранительных структурах, вести педагогическую деятельность, работать адвокатами и руководить предприятиями финансового сектора, а также заниматься авиационной безопасностью, охраной и частным розыском.

Мандарины с клофелином

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В Кремле раскритиковали законопроект о реформе такси

Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в разговоре с «Известиям» отметил, что меры по обеспечению безопасности пассажиров, конечно, важны.

— Но я бы сейчас воздержался говорить о поддержке законопроекта нашей партией, пока он не будет внесен в Госдуму и мы его не изучим, — пояснил парламентарий.

Более решительно настроены в «Справедливой России».

— Думаю, что мы поддержим этот законопроект. Когда человек садится в такси или любой другой общественный транспорт, он надеется, что с ним во время поездки ничего не случится, его не ограбят и не изнасилуют. Ведь есть субъекты, которые совершают эти преступления неоднократно, и они особо опасны, — заявил «Известиям» зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также считает предложенные нормы логичными:

Если речь идет об убийцах, насильниках, террористах и педофилах, то есть о работе с людьми, то такие ограничения нужны. Тем более транспортное средство — объект повышенной опасности. Но если, например, человек был осужден за клевету или за сокрытие двойного гражданства, то применение этих мер явно избыточно.
Ярослав Нилов
зампред фракции ЛДПР

По его словам, фракция внимательно изучит законопроект, когда он будет внесен в парламент.

Глава думского комитета по региональной политике и проблемам Дальнего Востока, член фракции КПРФ Николай Харитонов считает, что с людьми, совершившими особо тяжкие преступления — убийства или изнасилования, происходят психические изменения.

— Их нельзя допускать до работы с людьми. Думаю, такой законопроект нужно принимать, — заявил «Известиям» коммунист.

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В России хотят ввести систему наблюдения за таксистами

Водители такси нередко попадают в криминальные сводки. Например, в 2017 году Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении таксиста, травившего пассажиров алкоголем или минеральной водой, смешанным с клофелином. Как установили правоохранители, за несколько лет он совершил целый ряд преступлений, а в его квартире были обнаружены похищенные у клиентов мобильные телефоны, наручные часы и деньги.

В 2016 году аналогичный случай расследовало ГУ МВД России по Московской области. Как сообщали силовики, занимавшийся частным извозом мужчина предлагал своим клиентам во время поездки выпить или угощал мандарином, в которые заранее добавлял медицинский препарат, оказывающий снотворное действие.

Важно, чтобы уже осужденные за убийство или грабеж пассажиров водители не возвращались к работе в такси, считает политтехнолог Дмитрий Фетисов.

— Если смотреть с точки зрения запроса общества, такой закон надо было принять давно. Действительно, таких случаев уже очень много. Я бы еще отметил и выросшее за последнее время хамство таксистов, претензий к их работе очень много. Поэтому навести порядок в этой отрасли необходимо, — пояснил эксперт.

В то же время он считает важным и не перекрутить гайки. Например, правительство недавно заявило о намерении запретить таксистам работать более восьми часов в сутки. В итоге мы можем столкнуться с тем, что цена на перевозки в такси вырастет и населению это тоже не понравится, отметил Дмитрий Фетисов.

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