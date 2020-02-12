07:11 (мск), источник: Известия
Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст
Депутаты готовят к принятию во втором чтении законопроект, позволяющий участникам НПО получать выплаты раньше.
В среду на заседании комитет ГД по финрынкам будет рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект, который позволит получать негосударственную пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60. По информации «Известий», все заинтересованные стороны — ЦБ, Минфин и Минтруд — уже согласовали свои позиции (отзывы есть в распоряжении «Известий») по документу. Хотя, как рассказали источники, близкие к обсуждению проекта, после первого чтения между участниками процесса возникали разногласия. В частности, регулятор настаивал, что право на получение негосударственной пенсии достаточно просто прописать в договоре между НПФ и гражданином. Представитель ГД подтвердил «Известиям», что сейчас позиции согласованы, но подробностей раскрывать не стал.
В октябре прошлого года в первом чтении был принят депутатский законопроект, который предусматривает снижение на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). На данный момент для этого установлены такие же основания, как и для государственного пенсионного обеспечения, то есть 60 лет для женщин и 65 для мужчин.
Казалось бы, недовольных не было. Однако при подготовке документа ко второму чтению, рассказали собеседники «Известий», у заинтересованных ведомств возникли замечания. В частности, регулятор отмечал, что правильнее было бы просто прописать возможность включать пункт о возрасте (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) по НПО в договор между НПФ и гражданином. Законодательное же закрепление этой нормы не требуется, считали в ЦБ.
Однако, как следует из отзывов Минфина, ЦБ и Минтруда, в итоге стороны договорились и положительно оценили законопроект, который, как отмечается в документах, будет способствовать повышению привлекательности негосударственных пенсий для потенциальных вкладчиков. И в среду законопроект планируется рекомендовать ко второму чтению на заседании комитета по ГД.
Член комитета ГД по финрынку и глава рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы Дмитрий Скриванов подтвердил «Известиям», что позиции согласованы, не сообщив подробностей. По его словам, снижение возраста получения пенсии по НПО будет способствовать развитию этого инструмента накоплений на старость за счет большей привлекательности для граждан, а также будет способствовать повышению финграмотности населения.
По мнению главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, для рынка НПО изменение возраста получения пенсии будет, безусловно, плюсом. Хотя и не слишком большим, полагает он.
Не так много клиентов НПФ обращают внимание на этот момент… Гораздо более существенным фактором привлечения клиентов стало бы расширение налоговых льгот и создание базы для более активного софинансирования со стороны работодателей.
С этим согласен директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.
— В целом логика добровольных отчислений предполагает, что отношения между сторонами договора могут быть любыми, но в РФ социальный бизнес регулируется государством. Снижение возраста в НПО будет активно продвигаться со стороны НПФ, однако, на мой взгляд, не будет иметь существенного влияния на рост числа участников НПО, — считает он.
Представитель НРА также полагает, что для создания реальной поддержки рынка необходимо создать экономические льготы, реально стимулирующие бизнес, а также устойчивую регулятивную среду для пенсионной индустрии. Кроме того, считает Юрий Ногин, классическое НПО будет конкурировать с ГПП, что тоже может негативно сказаться на привлечениях.
По данным ЦБ за IV квартал прошлого года, объем пенсионных резервов вырос всего на 3,5% и составил 1,41 трлн рублей.