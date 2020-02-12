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00:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте

Следующая рабочая неделя для россиян будет короткой из-за празднования Дня защитника отечества 23 февраля.

Источник: Reuters

Праздник выпадает на воскресенье — выходной переносится на понедельник, 24 февраля. Рабочая неделя продлится 4 дня — с 25 по 28 февраля.

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Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на Роструд, еще три нерабочих дня, ожидают россиян в марте. 8 марта в этом году также выпадает на воскресенье, поэтому понедельник, 9 марта будет выходным. Рабочая неделя продлится также 4 дня — с 10 по 13 марта.

В Роструде напомнили, что 21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными днями, поэтому они не будут сокращенными.

Следующие длинные выходные будут в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. Из-за этого короткая неделя ожидает россиян с 27—30 апреля. В мае в связи с переносами выходных дней первая рабочая неделя продлится три дня (6—8 мая). Также будет сокращенной следующая рабочая неделя из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы.

Летом будет одна сокращенная неделя, связанная с празднованием Дня России 12 июня. В ноябре будет короткая рабочая неделя из-за Дня народного единства (рабочими будут 2−3 и 5—6 ноября).

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