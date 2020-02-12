00:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте
Следующая рабочая неделя для россиян будет короткой
Праздник выпадает на воскресенье — выходной переносится на понедельник, 24 февраля. Рабочая неделя продлится 4 дня — с 25 по 28 февраля.
Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на Роструд, еще три нерабочих дня, ожидают россиян в марте. 8 марта в этом году также выпадает на воскресенье, поэтому понедельник, 9 марта будет выходным. Рабочая неделя продлится также 4 дня — с 10 по 13 марта.
В Роструде напомнили, что 21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными днями, поэтому они не будут сокращенными.
Следующие длинные выходные будут в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.
Летом будет одна сокращенная неделя, связанная с празднованием Дня России 12 июня. В ноябре будет короткая рабочая неделя