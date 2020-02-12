Россияне назвали «Дневник памяти» лучшей мелодрамой XXI века

«Ко Дню святого Валентина проект Кино Mail.ru изучил все фильмы в жанре мелодрамы, выпущенные с 2000 года по настоящее время, и составил рейтинг лучших романтических лент, а также определил лучшую современную российскую мелодраму. В результате изучения и подсчета зрительских рейтингов, проекту удалось определить лучшую мелодраму XXI века — ею стала лента 2004 года “Дневник памяти” с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс в главных ролях», — рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.
Фильм «Дневник памяти» режиссера Ника Кассаветиса снят по мотивам одноименного романа американского писателя Николаса Спаркса.
Он повествует об отношениях парня из бедной семьи и дочери богатых аристократов. В юности их разлучают родители девушки, позднее надежду на встречу отнимает Вторая мировая война. Отношения Ноя и Элли возобновляются много лет спустя.
Исследование проекта включало все полнометражные ленты, выпущенные с 2000 года, ключевым жанром которых является мелодрама. Второе место топа занял фильм «Загадочная история Бенджамина Баттона» режиссера Дэвида Финчера с Брэдом Питтом и Кейт Бланшетт, на третьем оказался «Великий Гэтсби» с Леонардо ДиКаприо и Кэри Маллиган.
Кроме того, в список вошли картины «Виноваты звезды», «Спеши любить», «Амели», «Кейт и Лео», «Дневник Бриджит Джонс» и другие.
«Проект отдельно изучил современные российские мелодрамы, выпущенные с 2000 года, и составил топ лучших на основе оценок зрителей. Лучшей российской мелодрамой XXI века стала “Аритмия” Бориса Хлебникова», — добавили в пресс-службе.
Рейтинг российских фильмов включает также мелодрамы «Приходи на меня посмотреть» Михаила Аграновича и Олега Янковского, «Благословите женщину» Станислава Говорухина, «Неадекватные люди» Романа Каримова.