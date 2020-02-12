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07:38 (мск), источник: ТАСС

В Забайкалье вылечили пациента с коронавирусом

ТАСС, 12 февраля. Его выписали из больницы.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 18:23 MSK, 11.02
43 141Инфицировано
1 018Скончалось
4 340Выздоровело
Источник: Агентство «Москва»

Врачи выписали из больницы гражданина КНР, который был госпитализирован 26 января с коронавирусом на территории Забайкалья. Об этом сообщили журналистам в среду в Ситуационном центре Забайкальского края.

«Пациент выздоровел и выписан из Краевой инфекционной больницы», — сообщили в Ситуационном центре.

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При выписке главный врач Краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук отметил, что несколько анализов подряд показали отсутствие вируса и вручил уже бывшему пациенту справку о выписке. «Согласно этой выписке вы абсолютно здоровы, не представляете никакой опасности для общества», — сказал главврач медучреждения.

26 января в Забайкальском крае гражданин Китая обратился за помощью к медикам, в тот же день он был доставлен в Краевую инфекционную больницу, факт заражения коронавирусом подтвердился не сразу — второй анализ дал положительный результат. Его жена и дочь были изолированы в специализированные боксы.

Как сообщается на сайте Минздрава Забайкальского края, жена и дочь гражданина КНР останутся под наблюдением врачей. «Жена и дочь, которые находились в контакте с гражданином КНР, пока еще находятся под наблюдением медицинских работников. Как только результаты их анализов будут дважды подтверждены лабораторно как отрицательные, их также сразу выпишут из стационара», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина с ребенком пробудут под наблюдением врачей до 14 февраля. Выписавшийся гражданин КНР сказал журналистам, что пока останется в Чите, где у него дом и родные.

В конце января в РФ были выявлены два подтвержденных случая заражения коронавирусом — у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Пациенты были госпитализированы. Болезнь у граждан КНР в России протекала в легкой форме.

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