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10:29 (мск), источник: РИА Новости

«Разрушители оружия» испытали советский пистолет-пулемет ППШ-41

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Концерн «Калашников» опубликовал видео теста на живучесть советского пистолета-пулемета ППШ-41, который стоял на вооружении Красной Армии во время Великой Отечественной войны.

Для проведения испытаний экземпляра ППШ-41, выпущенного в 1942 году, были подготовлены секторные и барабанные магазины, общий боезапас составил 913 патронов. Специалист концерна вел непрерывную стрельбу, меняя один магазин за другим.

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Во время испытания у оружия менялся темп стрельбы, однако других изменений практически не было. В результате специалист «Калашникова» отстрелял весь имеющийся боезапас, при этом проблемы возникли лишь с последним барабанным магазином, который, по словам ведущего, имел дефект. После остывания ППШ-41 испытатель смог без каких-либо проблем отстрелять еще один магазин на 71 патрон.

Специалист концерна указал, что у пистолета-пулемета по сравнению с современным оружием плохая эргономика и слабый патрон. При этом среди преимуществ ППШ-41 он выделил слабую отдачу.

«Здесь нечему ломаться, нечему гореть, все деревянные детали находятся позади магазина и патронника», — отметил ведущий. По его словам, пистолет-пулемет для своего времени являлся простым и надежным оружием.

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