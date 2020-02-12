10:29 (мск), источник: РИА Новости
«Разрушители оружия» испытали советский пистолет-пулемет ППШ-41
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Концерн «Калашников» опубликовал видео теста на живучесть советского
Для проведения испытаний экземпляра ППШ-41, выпущенного в 1942 году, были подготовлены секторные и барабанные магазины, общий боезапас составил 913 патронов. Специалист концерна вел непрерывную стрельбу, меняя один магазин за другим.
Во время испытания у оружия менялся темп стрельбы, однако других изменений практически не было. В результате специалист «Калашникова» отстрелял весь имеющийся боезапас, при этом проблемы возникли лишь с последним барабанным магазином, который, по словам ведущего, имел дефект. После остывания ППШ-41 испытатель смог без
Специалист концерна указал, что у
«Здесь нечему ломаться, нечему гореть, все деревянные детали находятся позади магазина и патронника», — отметил ведущий. По его словам,