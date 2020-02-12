Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Инженер Чернобыльской АЭС вернулся в Припять В начале февраля исполнилось 50 лет со дня основания украинского города Припять
Фоторепортажи
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
18Юбилей Дмитрия Маликова
10:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

У пианистки Анджелы Хьюитт был уникальный рояль. Грузчики разбили его вдребезги

Всемирно известная пианистка-виртуоз Анджела Хьюитт внезапно лишилась своего любимого рояля, который случайно уронили грузчики.

Источник: BBC News Русская служба

Это произошло в конце января, сразу после того, как Хьюитт завершила запись в Берлине фортепианных вариаций Бетховена для своего следующего альбома.

Новость
Дмитрий Маликов: «Страдаю от своей скромности»

«По окончании моей самой недавней сессии звукозаписи [нового] альбома (бетховенские вариации в Берлине), когда я была так довольна тем, что получилось, и чувствовала себя просто на седьмом небе, вдруг в студию (где мы с моим продюсером завершали работу) вошли грузчики и сказали, что уронили мой драгоценный концертный рояль Fazioli», — написала на этой неделе пианистка на своем аккаунте в «Фейсбуке», признавшись, что не могла сообщить об этом сразу, потому что находилась в шоке.

С 2003 года живущая в Лондоне Анджела Хьюитт записывала все свои выступления в Европе, играя именно на этом инструменте. Это был единственный в мире концертный рояль модели F278 Fazioli, оснащенный четырьмя ножными педалями.

Его стоимость превышала 190 тыс. долларов.

«Я обожала свой рояль. Он был моим лучшим другом, моим компаньоном. Мне нравилось его звучание, когда я записывала [свои диски], давая мне возможность сыграть так, как я хотела», — написала музыкант.

Хьюитт считается одной из лучших исполнительниц Баха | Источник: BBC News Русская служба

Хьюитт, наряду с джазовым пианистом Херби Хэнкоком, является одним из наиболее известных послов итальянского бренда Fazioli, выпускающего элитные пианино и рояли, которые производятся вручную. Всего фирма делает около 150 инструментов в год.

Новость
Китайский пианист провалился на музыкальном конкурсе, но стал героем соцсетей

Основатель фирмы Паоло Фациоли лично проинспектировал упавший инструмент, постановив, что 590-килограммовый рояль невосстановим.

Для музыкантов в порядке вещей брать с собой на гастроли свой собственный инструмент, даже таких внушительных размеров, как концертный рояль, — из-за особого звучания каждого конкретного экземпляра и просто в силу привычки.

Теренс Льюис, совладелец лондонской компании Jaques Samuel Pianos, поставившей в прошлом пианистке ее любимый рояль, сравнил потерю такого инструмента с потерей руки.

«Каждое пианино отличается от другого, ты привыкаешь к ним, они меняются с возрастом, и вы проходите этот путь вместе. Для пианистки такого уровня фортепиано становится продолжением ее самой, и именно потому она его за собой повсюду таскала на запись», — приводит его слова британская газета Guardian.

Уникальное звучание четырехпедального рояля F278 Fazioli Анжелы Хьюитт теперь можно послушать только в записи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это отнюдь не первый подобный случай: в 2007 году концертный рояль стоимостью в 58 тыс. долларов упал с грузовика в английском графстве Девон. Его доставляли организаторам местного музыкального фестиваля Two Moors.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Коронавирус: будет хуже, прежде чем стать лучше. Что нужно знать 12 февраля
"Ни в какие ворота не лезет". На месте особняков на Патриарших хотят пос...
В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая
Участники НПО смогут досрочно выйти на пенсию
Офицер-подводник потребовал восстановления на службе после Сирии
«Разрушители оружия» испытали советский ППШ-41 (видео)
Россияне выбрали лучшую мелодраму XXI века
Контрабандные сигареты из Белоруссии продаются по всей России
Здоровье
Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус Свое мнение высказал главный нарколог Минздрава.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Авто
Kia показала изображения Sorento нового поколения Компания Kia опубликовала первые официальные изображения модели Sorento. На них наконец-то можно разглядеть машину — до этого корейцы интриговали публику тизерами
Кино
Добронравов и Кравченко на съемках «Сватов 7»: новые фото В сети появились новые фото со съемок седьмого сезона популярного сериала
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Важен твой взгляд на эту ситуацию. Россия ждет
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Gnezdo.ru
29 февраля случится страшное: россиян предупредили
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Священников хоронят не как всех: странный обряд
Госдума: увидят это на авто - сразу оштрафуют
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Новости партнеров
Марс снова открылся ученым: что было обнаружено
Как сыр в масле: Успенская показала свой шикарный особняк
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Игорь Матвиенко обеспокоен судьбой рыжего «иванушки»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь