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12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Челябинский зоопарк показал «неудачные» фото животных

Чтобы сделать «портретное» фото дикого животного, фотограф может выжидать часами. Но и тогда результат может удивить.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Челябинский зоопарк поделился в соцсети смешными снимками своих обитателей.

«В общем, без лишних предисловий: мы решили сделать подборку неудачных фотографий наших животных. Не благодарите», — написали сотрудники зоопарка.

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Животных подловили в забавные моменты. Например, тигр показывает язык, марал делает «большие глаза», а о чем задумалась зебра, вообще остается тайной.

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«Когда фотогеничность — твоё второе имя», — подписали сотрудники зоопарка фотографии.

Анна Лысенко

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