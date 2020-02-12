12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Челябинский зоопарк показал «неудачные» фото животных
Чтобы сделать «портретное» фото дикого животного, фотограф может выжидать часами. Но и тогда результат может удивить.
Челябинский зоопарк поделился в соцсети смешными снимками своих обитателей.
«В общем, без лишних предисловий: мы решили сделать подборку неудачных фотографий наших животных. Не благодарите», — написали сотрудники зоопарка.
Животных подловили в забавные моменты. Например, тигр показывает язык, марал делает «большие глаза», а о чем задумалась зебра, вообще остается тайной.
«Когда фотогеничность — твоё второе имя», — подписали сотрудники зоопарка фотографии.
Анна Лысенко