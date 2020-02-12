12:42 (мск), источник: ТАСС Наука
АСТ приостановило продажу книги о вреде вакцинации
Книга еще не отозвана окончательно, издательство хочет открыто обсудить аспекты цензуры в области издания книг медицинской тематики.
ТАСС, 12 февраля. Издательство АСТ приостановило продажи книги блогера Антона Амантонио «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации»
Амантонио — блогер, критик вакцинации, он считает, что прививки гораздо опаснее болезней, от которых должны защищать. В аннотации к его книге на сайте издательства говорится, что читатель найдет информацию о научных исследованиях, о которых умалчивают СМИ и органы здравоохранения. Блогер, по образованию
«Да, продажи остановлены, — рассказали ТАСС в
В заявлении
В издательстве напомнили, что существует плоскость законодательных норм, в рамках которых закреплены понятия «свобода слова» и «отсутствие цензуры».
Эксперты, лидеры мнений приглашены к открытой дискуссии в рамках круглого стола на одной из федеральных информационных площадок. Информация о мероприятии будет опубликована в ближайшее время.
О пользе вакцинации свидетельствуют многочисленные исследования и статистика — например, до тех пор, пока в 1960-е годы не появилась первая вакцина от кори, от этой болезни ежегодно умирало около 2,6 млн. людей. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2000 по 2017 год уровень смертности от кори в мире сократился на 80%. ВОЗ также рекомендует прививаться и уверяет в безопасности этой процедуры.