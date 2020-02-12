Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Космонавт рассказал о работе с роботом Федором на МКС Российский космонавт Александр Скворцов рассказал о работе на МКС после возвращения на Землю
Фоторепортажи
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
12:42 (мск), источник: ТАСС Наука

АСТ приостановило продажу книги о вреде вакцинации

Книга еще не отозвана окончательно, издательство хочет открыто обсудить аспекты цензуры в области издания книг медицинской тематики.

Источник: Пресс-служба Издательской группы АСТ

ТАСС, 12 февраля. Издательство АСТ приостановило продажи книги блогера Антона Амантонио «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации» из-за споров, которые развернулись в социальных сетях. Об этом ТАСС рассказала пресс-служба АСТ.

Статья
История мамы семерых детей, изменившей мнение о прививках после болезни ребенка

Амантонио — блогер, критик вакцинации, он считает, что прививки гораздо опаснее болезней, от которых должны защищать. В аннотации к его книге на сайте издательства говорится, что читатель найдет информацию о научных исследованиях, о которых умалчивают СМИ и органы здравоохранения. Блогер, по образованию инженер-электронщик, проанализировал публикации о прививках и пришел к выводу, что «нет ни одного грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин». Врачебное сообщество резко раскритиковало издательство за выпуск книги, которая поддерживает антипрививочников.

«Да, продажи остановлены, — рассказали ТАСС в пресс-службе АСТ. — Руководство издательства пошло на беспрецедентный шаг и приняло решение о приостановке продажи книги».

В заявлении пресс-службы, которое есть в распоряжении ТАСС, отмечается, что этот шаг не снимает всех вопросов, нужно все равно открыто обсудить отраслевые и этические аспекты проблемы цензуры в сфере издания книг медицинской тематики.

В издательстве напомнили, что существует плоскость законодательных норм, в рамках которых закреплены понятия «свобода слова» и «отсутствие цензуры».

Эксперты, лидеры мнений приглашены к открытой дискуссии в рамках круглого стола на одной из федеральных информационных площадок. Информация о мероприятии будет опубликована в ближайшее время.
АСТ

Вредны ли прививки?

О пользе вакцинации свидетельствуют многочисленные исследования и статистика — например, до тех пор, пока в 1960-е годы не появилась первая вакцина от кори, от этой болезни ежегодно умирало около 2,6 млн. людей. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2000 по 2017 год уровень смертности от кори в мире сократился на 80%. ВОЗ также рекомендует прививаться и уверяет в безопасности этой процедуры.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Гитлер прочитал книгу, когда сидел в тюрьме. А придя к власти приказал предотвратить рождение больных детей
На Таймыре нашли следы древнего мифического народа
Эрдоган: Дамаск должен вывести войска из Идлиба к концу февраля
Квартиру Елизаветы II в Москве выставили на продажу
Участники НПО смогут досрочно выйти на пенсию
Крупные банки вновь удешевили ипотеку
Драка мышей в метро попала на лучший снимок года (фото)
Россияне выбрали лучшую мелодраму XXI века
Самый дорогой артефакт с затонувшего «Титаника» показали в США
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
У нас рынок или где? 206
Выбор резины 143
Курение убивает 139
"Догнать и перегнать Америку"))) 93
Кино
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу Ведущую осудили в сети за передачу «Док-Ток»
Новости партнеров
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
В США произошло второе 11 сентября: пассажирский самолет врезался в здание
Удар - нокаут: чем закончилась схватка на дороге. Видео
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Популярные темы на «Детях»
"Сама- сама " или только вместе? 387
Работа и отношения 232
Фроша и "Он же - ПАМЯТНИК". Завершение пребывания в Красноярске. 182
Мать, которая терпит фиаско, и не знает как выбраться 180
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Новости партнеров
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Пенсионные накопления обложат налогом
Игорь Матвиенко обеспокоен судьбой рыжего «иванушки»
Какую пенсию получает Станислав Садальский
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь