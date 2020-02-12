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14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Триллер года: вся Индонезия следит за спасением крокодила в «ошейнике»

Он пережил землетрясение и цунами, но от шины на шее избавиться пока не смог.

Жители Индонезии следят за операцией по спасению крокодила, который четыре года проходил в «ошейнике».

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Начало «блокбастеру» положили власти города Палу в Центральном Сулавеси. В январе они объявили о вознаграждении человеку, который избавит 4-метрового крокодила от автомобильной шины на шее. С таким «украшением» животное проходило с 2016 года.

И хотя сочувствующих крокодилу было много, желающих рискнуть жизнью и прийти животному на помощь не нашлось.

Тогда в Индонезию вызвали двух австралийских специалистов по крокодилам Мэтта Райта и Криса Уилсона. Заручившись необходимыми разрешениями, мужчины отправились к реке, где живет крокодил. Они пытаются выследить животное раньше, чем это сделают браконьеры.

Райт и Уилсон публикуют фотографии с места событий в соцсетях и держат в напряжении полстраны.

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Крокодил с «ошейником» стал знаменит еще в 2018 году. Местные защитники природы пытались выманить его на сушу цыплятами, но хищник остался равнодушен к угощению.

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По данным индонезийских СМИ, находящийся под угрозой исчезновения сиамский крокодил пережил землетрясение и цунами, поразившие регион два года назад, но шина так и осталась на его шее.

Анна Лысенко

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