14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Триллер года: вся Индонезия следит за спасением крокодила в «ошейнике»
Он пережил землетрясение и цунами, но от шины на шее избавиться пока не смог.
Жители Индонезии следят за операцией по спасению крокодила, который четыре года проходил в «ошейнике».
Начало «блокбастеру» положили власти города Палу в Центральном Сулавеси. В январе они объявили о вознаграждении человеку, который избавит 4-метрового крокодила от автомобильной шины на шее. С таким «украшением» животное проходило с 2016 года.
И хотя сочувствующих крокодилу было много, желающих рискнуть жизнью и прийти животному на помощь не нашлось.
Тогда в Индонезию вызвали двух австралийских специалистов по крокодилам Мэтта Райта и Криса Уилсона. Заручившись необходимыми разрешениями, мужчины отправились к реке, где живет крокодил. Они пытаются выследить животное раньше, чем это сделают браконьеры.
Райт и Уилсон публикуют фотографии с места событий в соцсетях и держат в напряжении полстраны.
Крокодил с «ошейником» стал знаменит еще в 2018 году. Местные защитники природы пытались выманить его на сушу цыплятами, но хищник остался равнодушен к угощению.
По данным индонезийских СМИ, находящийся под угрозой исчезновения сиамский крокодил пережил землетрясение и цунами, поразившие регион два года назад, но шина так и осталась на его шее.
Анна Лысенко