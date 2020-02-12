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15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Волк из знаменитого мема оказался не тем, кем его считали

Неожиданный поворот.

Фотограф National Geographic Аарон Хьюи еще в 2016 году сфотографировал в национальном парке Денали на Аляске стаю волков.

Кадр оказался настолько удачным, что тут же превратился в мем. «Я шерстяной волчара. Боже, как я хорош, как мощны мои лапищи!» — так подписали в соцсетях вожака стаи.

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Спустя четыре года любителей мема ждал неожиданный поворот.

Вдруг выяснилось, что зигзаги в сугробах проложил вовсе не волк, а волчица. Об этом написал сам фотограф в соцсети.

«Волки в дебрях #DenaliNationalPark, Аляска. Племенная пара во главе с самкой выводит потомство к новым охотничьим угодьям, прокладывая путь через свежевыпавший снег. Я наблюдал за этой группой 3 дня, пока они пожирали лося», — рассказал Хьюи.

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Ну что же, мем остается все таким же прекрасным. Осталось только изменить подпись: «Я шерстяная волчица. Боже, как я хороша, как мощны мои лапищи!».

Анна Лысенко

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