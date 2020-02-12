15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Волк из знаменитого мема оказался не тем, кем его считали
Неожиданный поворот.
Фотограф National Geographic Аарон Хьюи еще в 2016 году сфотографировал в национальном парке Денали на Аляске стаю волков.
Кадр оказался настолько удачным, что тут же превратился в мем. «Я шерстяной волчара. Боже, как я хорош, как мощны мои лапищи!» — так подписали в соцсетях вожака стаи.
Спустя четыре года любителей мема ждал неожиданный поворот.
«Волки в дебрях #DenaliNationalPark, Аляска. Племенная пара во главе с самкой выводит потомство к новым охотничьим угодьям, прокладывая путь через свежевыпавший снег. Я наблюдал за этой группой 3 дня, пока они пожирали лося», — рассказал Хьюи.
Ну что же, мем остается все таким же прекрасным. Осталось только изменить подпись: «Я шерстяная волчица. Боже, как я хороша, как мощны мои лапищи!».
Анна Лысенко