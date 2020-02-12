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16:17 (мск), источник: РИА Новости

Ураган вынес на побережье Шотландии скелет загадочного существа

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ураган «Сиара» вынес на северо-восточное побережье Шотландии скелет загадочного морского существа, пишет газета Daily Mail.

Came across this weird creature today near Aberdeen. Any ideas what it could be? Ps... not the child

Опубликовано Fubar News Воскресенье, 9 февраля 2020 г.

Останки были обнаружены на пляже в округе Абердиншир в воскресенье, 9 февраля, когда в регионе наблюдались порывы ветра до 144 километров в час и проливные дожди.

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На опубликованной фотографии виден длинный змеевидный скелет с рогообразными выступами в передней части. В социальных сетях уже разгорелись споры о том, какому животному он принадлежит. Некоторые настаивают на кандидатуре кита или косатки, другие говорят, что речь идет об акуле-лисице, особи которой летом встречаются в водах Британии.

Специалисты по морской биологии признаются, что пока не могут идентифицировать останки. «К сожалению, исходя лишь из одной фотографии, мы можем только сказать, что это кит какого-то вида. Нам нужны снимки с других ракурсов, чтобы установить это точно», — сказал газете Дэвид Луссо из Абердинского университета.

Неопределенность вокруг останков уже вызвала предположения, что находка может быть связана с мифическим чудовищем Несси из озера Лох-Несс, расположенным менее чем в 200 километрах от места находки. «Несси! Она выбралась в море на свою погибель», — написал один из пользователей Twitter. Другой комментатор предположил, что Несси не смогла адаптироваться к соленой воде.

Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха VI века. Уже в новейшее время Несси — существо с массивным туловищем и длинной шеей — стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.

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