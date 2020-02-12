20:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Журналистка рассказала об «ужасной» диете Адель
Эксперимент она посчитала неудачным.
31-летняя британская певица Адель после развода с мужем чуть больше чем за год похудела на 45 килограммов и стала практически неузнаваемой для поклонников и даже коллег.
Похудение Адель впечатлило многих, причем настолько, что британская журналистка Рэйчел Мартин решила провести эксперимент и следовать питанию и тренировкам певицы в течение двух недель. Своим опытом девушка поделилась с читателями издания Body&Soul в материале под названием «Я отказалась от своей социальной жизни ради сиртуиновой диеты Адель, и оно того не стоило».
Рэйчел отметила, что практически 90 процентов лишнего веса Адель потеряла именно благодаря этой диете, которую некоторые диетологи называют довольно опасной. Это сравнительно новый способ похудения, который включает в себя три фазы питания с ограничением потребляемых калорий, а в пищу употребляются только те продукты, которые помогают активизировать в организме особые белки — сиртуины, которые защищают клетки от стресса, улучшают обмен веществ и замедляют старение.
Первые три дня Рэйчел ограничила потребление килокалорий до 1000 в сутки. Она питалась одним полноценным блюдом и коктейлями из зеленых овощей. Следующие четыре дня нужно было увеличить число килокалорий до 1500 и съедать два полноценных блюда (например, рыбу с овощами), а также не забывать про коктейли. Затем в течение трех недель нужно добавить еще и третье основное блюдо.
По словам журналистки, первые три дня оказались самыми сложными, и она даже чуть не упала в обморок во время тренировки. А вот на второй неделе Рэйчел призналась, что попросту не может влить в себя овощные коктейли, так как трех основных блюд ей оказалось более чем достаточно.
За первую неделю эксперимента девушка похудела на три килограмма, но сколько составил конечный результат — не сообщила. Но зато в подробностях рассказала, что строгая диета напрочь убила ее социальную жизнь и лишила энергии и радости жизни.
В итоге эксперимент она решила не продолжать и отметила, что больше никогда не станет худеть таким изматывающим способом.
Кстати, похожий эксперимент проводила и блогер из Австралии, которая питалась по системе Виктории Бекхэм. Результатом она также осталась недовольна.
Екатерина Гура