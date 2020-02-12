Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Вирус жадностиКак частные клиники наживаются на коронавирусе
Фоторепортажи
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
21:55 (мск), источник: Газета.Ру

Минздрав потратит 15 млрд руб. на закупку лекарств от ВИЧ

Минздрав потратит около 15 млрд руб. на закупку лекарств для лечения ВИЧ и гепатитов, следует из данных на портале госзакупок.

Источник: Reuters

В течение прошлого года активисты заявляли, что в аптеках и больницах по всей России не хватает основных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных людей — аукционы на закупку срывались из-за низких цен контрактов. О том, почему необходимо бросить все силы на борьбу с эпидемией ВИЧ в стране — в материале «Газеты.Ru».

Читайте также
«У нас будет резкий скачок смертности»

Минздрав объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов для лечения ВИЧ и гепатитов B и C на общую сумму 15 млрд руб. Это следует из информации с сайта госзакупок.

Как сообщило издание «Фармацевтический вестник», ведомство разместило сообщения об аукционах для закупки около 18 препаратов по международным непатентованным названиям. Согласно заявленным в этих контрактах максимальным ценам, Минздрав потратит около 15 млрд руб.

Среди опубликованных тендеров аукцион на закупку ламивудина — одного из основных лекарств, которое входит в большинство схем терапии пациентов с ВИЧ.

В прошлом году специалисты заявляли о том, что по всей России пациенты не могут получить этот препарат, поскольку его просто нет в больницах и аптеках.

Летом активисты движения «Пациентский контроль» обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой экстренно принять меры для предотвращения дефицита ламивудина в регионах.

Новость
Пациент с ВИЧ впервые получил CRISPR-отредактированные клетки крови

Представители движения тогда отмечали, что подобрать замену ламивудину очень сложно, и это может привести к снижению эффективности лечения. К таким же последствиям может привести и полное исключение ламивудина из схемы терапии пациентов.

Авторы документа отмечали, что в некоторых субъектах РФ остатков препарата хватит до конца лета и начала осени, а, например, в Тульской области его уже вовсе не оставалось на момент составления обращения. Кроме того, отмечалось, что к июлю 2019 года тендер на закупку препарата срывался трижды, поскольку ни один потенциальный поставщик лекарства не захотел участвовать в аукционе из-за низкой начальной максимальной цены контракта (НМЦК).

11 февраля этого года стало известно, что Минздрав станет объектом проверки Счетной палаты, в том числе в сфере организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. В ходе аудита будут исследованы данные, начиная с 2018 года. Проверку возглавит замглавы Счетной палаты Галина Изотова.

Согласно данным Федерального центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре, в нашей стране к концу 2018 года насчитывалось более миллиона носителей ВИЧ-инфекции. При этом, отмечали специалисты, на практике этот показатель выше, поскольку еще от 300 до 500 тыс. россиян не знают о своем статусе.
Читайте также
В Китае начали тестировать лекарство от ВИЧ для лечения коронавируса

Этот показатель не снизился и в 2019 году, сообщали представители ведомства.

Почти две трети (63%) пациентов — это мужчины, еще 37% — женщины. По последним данным, наиболее неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции складывается в Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, Свердловской, Томской, Тюменской и Челябинской областях.

Большинство людей заражается ВИЧ-инфекций во время гетеросексуальных половых контактов — на этот способ передачи вируса приходится 60% всех случаев заражения.

39% случаев обусловлены потреблением наркотиков, а еще 2,5% — гомосексуальными контактами, сообщил Роспотребнадзор в декабре 2019 года.

Академик РАН Вадим Покровский, комментируя ситуацию, отметил, что россияне основном заражаются ВИЧ-инфекцией из-за отказа от методов контрацепции.
Новость
«Как я живу с ВИЧ»: 4 истории

«Население не использует презервативы — их продажи падают. Причины я вижу в том, что, с одной стороны, их стоимость высока, а покупательная способность населения падает, с другой стороны, люди не понимают, что эта проблема может коснуться их напрямую. Еще и власть рапортует, что ВИЧ в стране активно побеждается», — пояснил он в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

Роспотребнадзор также сообщил, что за десять месяцев прошлого года в России было зарегистрировано почти 66 тыс. новых случаев заболевания ВИЧ. Это на 8% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.

При этом в Минздраве заявили, что рост заболеваемости не обязательно свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки. «В целом по России около 20 регионов дают более 70% новых случаев ВИЧ-инфекции. Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание», — считают в ведомстве.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Ключи отдайте: ФСБ требовала доступ к перепискам россиян
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным худшей в своей жизни
Уволен следователь, праздновавший свое повышение под «АУЕ»
Гол Овечкина признан лучшим в истории НХЛ
РЖД уберет ковры из поездов
Драка мышей в метро попала на лучший снимок года (фото)
Ураган вынес на побережье Шотландии скелет загадочного существа
Фото Шарлиз Терон назвали «селфи года»
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Технологии СССР, которые мы потеряли (фото) В это сложно поверить, но это все придумали и реализовали на территории бывшего Союза
Авто
Новый Skoda Karoq: информация о самой доступной версии Официальные продажи нового кроссовера Skoda Karoq начнутся в России уже 14 февраля. Однако до сих пор мы знали о ценах лишь богатых версий модели в комплектациях Ambition и Style с мотором 1,4 л (150 л.с.) и автоматической коробкой передач
Кино
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу Ведущую осудили в сети за передачу «Док-Ток»
Новости партнеров
Какую пенсию получает Станислав Садальский
Пенсионные накопления обложат налогом
Тайна купленной недавно квартиры Бузовой наконец раскрыта
Игорь Матвиенко обеспокоен судьбой рыжего «иванушки»
Дети
Мама или старшая сестра? Галерея (9 фото) Смотрите и удивляйтесь
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Новости партнеров
У Бурунова новая возлюбленная. Фото
Братья Каримовы: как сложилась жизнь близнецов после "Дома-2"
Как нас десятилетиями обманывали о ходьбе ради здоровья
Николь Кидман объявили бойкот в Голливуде
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь