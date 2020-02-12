21:55 (мск), источник: Газета.Ру
Минздрав потратит 15 млрд руб. на закупку лекарств от ВИЧ
Минздрав потратит около 15 млрд руб. на закупку лекарств для лечения ВИЧ и гепатитов, следует из данных на портале госзакупок.
Минздрав объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов для лечения ВИЧ и гепатитов B и C на общую сумму 15 млрд руб. Это следует из информации с сайта госзакупок.
Как сообщило издание «Фармацевтический вестник», ведомство разместило сообщения об аукционах для закупки около 18 препаратов по международным непатентованным названиям. Согласно заявленным в этих контрактах максимальным ценам, Минздрав потратит около 15 млрд руб.
Среди опубликованных тендеров аукцион на закупку ламивудина — одного из основных лекарств, которое входит в большинство схем терапии пациентов с ВИЧ.
Летом активисты движения «Пациентский контроль» обратились к
Представители движения тогда отмечали, что подобрать замену ламивудину очень сложно, и это может привести к снижению эффективности лечения. К таким же последствиям может привести и полное исключение ламивудина из схемы терапии пациентов.
Авторы документа отмечали, что в некоторых субъектах РФ остатков препарата хватит до конца лета и начала осени, а, например, в Тульской области его уже вовсе не оставалось на момент составления обращения. Кроме того, отмечалось, что к июлю 2019 года тендер на закупку препарата срывался трижды, поскольку ни один потенциальный поставщик лекарства не захотел участвовать в аукционе
11 февраля этого года стало известно, что Минздрав станет объектом проверки Счетной палаты, в том числе в сфере организации медицинской помощи
Этот показатель не снизился и в 2019 году, сообщали представители ведомства.
Почти две трети (63%) пациентов — это мужчины, еще 37% — женщины. По последним данным, наиболее неблагоприятная ситуация по
Большинство людей заражается
39% случаев обусловлены потреблением наркотиков, а еще 2,5% — гомосексуальными контактами, сообщил Роспотребнадзор в декабре 2019 года.
«Население не использует презервативы — их продажи падают. Причины я вижу в том, что, с одной стороны, их стоимость высока, а покупательная способность населения падает, с другой стороны, люди не понимают, что эта проблема может коснуться их напрямую. Еще и власть рапортует, что ВИЧ в стране активно побеждается», — пояснил он в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.
Роспотребнадзор также сообщил, что за десять месяцев прошлого года в России было зарегистрировано почти 66 тыс. новых случаев заболевания ВИЧ. Это на 8% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.
При этом в Минздраве заявили, что рост заболеваемости не обязательно свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки. «В целом по России около 20 регионов дают более 70% новых случаев