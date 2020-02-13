Врач объяснил смысл установки видеокамер в кабинетах гинекологов

Главный врач калининградского роддома № 4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, считает, что видеозапись не только законна, но и необходима.
Во вторник жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный Минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема. В обращении девушка указала, что видеосъемка нарушает ее права, и просила убрать камеры. Она отметила, что о съемке ее никто не предупреждал. Следственное управление СК по Калининградской области начало доследственную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.
Эти съемки не носят личный характер, на них практически исключено изображение пациента, идентифицировать его невозможно.
Олег Седневглавный врач калининградского роддома № 4
«Видно рабочее место врача. Информация вся закрытая, расширить объем получаемой информации не представляется возможным технически. Затемнение позиции пациента проводится на аппаратном уровне при монтаже самой камеры, изменить это дистанционно невозможно», — сказал Седнев.
По словам главврача, видеонаблюдение за рабочими местами в кабинетах ультразвуковой диагностики проводится для контроля качества помощи, контроля за имуществом в кабинете, а также в целях антитеррористической безопасности.
По словам главврача, доступ к данным видеомониторинга есть у него, частично у руководителей подразделений консультации и частично у системного администратора. Седнев отметил, что в разрешении на обработку персональных данных, которое подписывают пациенты, есть предупреждение, что проводится аудио- и видеосъемка, таблички, оповещающие об этом, размещены на стенах в консультации.