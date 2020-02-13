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01:56 (мск), источник: BFM.ru

Врач объяснил смысл установки видеокамер в кабинетах гинекологов

По его словам, это необходимо для контроля качества работы и антитеррористической безопасности, кроме того, пациенты сами подписывают разрешение на обработку персональных данных, где есть предупреждение об аудио- и видеосъемке.

Главный врач калининградского роддома № 4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, считает, что видеозапись не только законна, но и необходима.

Во вторник жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный Минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема. В обращении девушка указала, что видеосъемка нарушает ее права, и просила убрать камеры. Она отметила, что о съемке ее никто не предупреждал. Следственное управление СК по Калининградской области начало доследственную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Эти съемки не носят личный характер, на них практически исключено изображение пациента, идентифицировать его невозможно.
Олег Седнев
главный врач калининградского роддома № 4
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«Видно рабочее место врача. Информация вся закрытая, расширить объем получаемой информации не представляется возможным технически. Затемнение позиции пациента проводится на аппаратном уровне при монтаже самой камеры, изменить это дистанционно невозможно», — сказал Седнев.

По словам главврача, видеонаблюдение за рабочими местами в кабинетах ультразвуковой диагностики проводится для контроля качества помощи, контроля за имуществом в кабинете, а также в целях антитеррористической безопасности.

По словам главврача, доступ к данным видеомониторинга есть у него, частично у руководителей подразделений консультации и частично у системного администратора. Седнев отметил, что в разрешении на обработку персональных данных, которое подписывают пациенты, есть предупреждение, что проводится аудио- и видеосъемка, таблички, оповещающие об этом, размещены на стенах в консультации.

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