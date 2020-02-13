02:54 (мск), источник: Известия
Гендерная боль: коронавирус опаснее для мужчин
Женщины реже умирают от COVID-19
Вирусологи выяснили, что короновирус может быть опаснее для мужчин, чем для женщин. По мнению российских специалистов, преобладание представителей сильного пола среди жертв инфекции связано с двумя причинами: мужская часть популяции более подвержена курению, поэтому в их легких вирус быстрее развивается в атипичную пневмонию. Также возможно существуют генетические предрасположенности к более тяжелому течению болезни. Еще один фактор — меньшая социальная активность женщин, вследствие чего они реже заражаются опасным патогеном.
Как ранее было установлено, наиболее уязвимыми для коронавирусной инфекции являются люди старше 60 лет. Особенно с сопутствующими патологиями: поражением легких (хронические бронхиты, бронхиальная астма и др.) и тяжелыми хроническими заболеваниями (гипертония, ишемия сердца, сахарный диабет). Также в группу риска входят лица с различными формами иммунодефицита:
Национальная комиссия здравоохранения Китая в начале февраля проанализировала половозрастной состав первых 425 умерших в больницах материковой части страны.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил «Известиям», что эти данные следует интерпретировать с осторожностью, поскольку они включают только больных с выраженными клиническими проявлениями. О возможной частоте бессимптомных или легких форм инфекции ученые пока ничего не знают. Однако половая избирательность действительно присуща части патогенов.
— Для многих вирусов характерна различная заболеваемость у мужчин и женщин, но причины этого пока не изучены, — отметил специалист.
В 2016 году ученые Лондонского университета под руководством биолога доктора Франциско Убеды (Francisco Ubeda) высказали мнение, что многие вирусы более опасны для мужчин, чем женщин. Они объяснили это эволюционной стратегией патогенов. Исследователи исходили из того, что женские особи являются более ценным хозяином для вирусов, поскольку болезнетворные инфекции могут передаваться из поколения в поколение — плоду во время беременности и родов и детям в период кормления грудью.
Именно
Вследствие этого патоген быстрее развивается в легких в атипичную пневмонию. Вторая гипотеза заключается в том, что есть некие генетические предрасположенности к более тяжелому течению вирусной инфекции, пояснила профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Медицинского института РУДН Галина Кожевникова.
— Преобладающая доля мужчин среди жертв вирусных инфекций известна науке. Пример — саркома Капоши (злокачественное поражение мягких тканей, вызванное преимущественно вирусом герпеса VIII типа. — «Известия»), — рассказала Галина Кожевникова. — Однако в случае с коронавирусом, эта версия требует серьезного научного обоснования и является лишь гипотезой.
Саркома Капоши чаще развивается у людей старше 50 лет, хотя в последние годы отмечается тенденция к снижению возраста заболевших. Мужчины болеют ей в 9−15 раз чаще женщин, причем, вирус еще и «выбирает» определенный типаж — людей средиземноморского происхождения. Почему так происходит, до сих пор загадка для генетиков.
По предварительным данным, полученным учеными из Китая, коронавирус нового типа также может быть избирателен этнически. Было высказано предположение, что для входа в клетку вирус использует определенные рецепторы на ее поверхности, которых в пять раз больше у представителей монголоидной расы, чем у других народов. В таком случае шансов заразиться и более тяжело перенести болезнь у жителей Поднебесной гораздо больше. Но пока все эти теории требуют подтверждения.
Ведущие российские вирусологи нашли и другое объяснение тому, что большая часть проанализированных смертей в Ухане приходится на мужское население. Прежде всего это может быть связано с тем, что мужчины в Китае проявляют большую социальную активность. К примеру, чаще общаются и жмут друг другу руки.
Есть предположения, что женщины могли меньше контактировать друг с другом, а также реже обращаться за медицинской помощью, что, в свою очередь, могло отразиться на статистике.
Разобраться с этим будет возможно позже, когда будут детально изучены эпидемиологические особенности болезни.
Однако списать половую избирательность патогена только лишь на статистическую погрешность и социальные контакты нельзя. Стоит учитывать и тот факт, что в силу целого ряда причин средняя продолжительность жизни мужчин в мире также ниже — 67,5 года против 77,6 года у женщин.
— То, что две трети тяжелых пациентов с коронавирусом мужчины, вполне закономерно, — подтвердил в разговоре с «Известиями» директор лаборатории геномной инженерии МФТИ (вуза-участник программы «5−100») Павел Волчков. — Инфекционным заболеваниям подвержены люди с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями, а также ведущие нездоровый образ жизни.
Мужчины в зоне риска: они больше курят, злоупотребляют алкоголем, зачастую не уделяют внимание своему здоровью. И для Китая данные проблемы весьма актуальны.
Мужчины и женщины в этой стране имеют субтильное телосложение, обусловленное генетически, пояснил эксперт. Если представить, что подобная респираторная инфекция получит распространение в регионе, где большинство женщин склонны к полноте и у них есть сопутствующие характерные заболевания (в том числе осложнения на сердце), то процент заболевших по гендерному признаку может быть иным.
Достоверных данных о том, что больше болеют именно мужчины, пока нет, пояснил в разговоре с «Известиями»
— Практически для всех вирусных инфекций наиболее уязвимы две категории: дети до 5 лет и взрослые после 60, — подчеркнул специалист. — Что касается относительно большей смертности среди мужчин, то я бы назвал это пока не утверждением, а тенденцией. Дело в том, что у нас нет информации о половозрастном составе всех заболевших.
Пока ситуация с COVID-19 находится под контролем. В структуре ежегодных вспышек ОРВИ на коронавирусные инфекции различных типов приходится около 10% случаев, отметила заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Медицинского института Российского университета дружбы народов Галина Кожевникова.
— У 80% населения есть антитела к другим штаммам коронавирусов, поэтому контагиозность не является стопроцентной. Вспышка коронавируса имеет летальность около 2%, что значительно ниже MERS (30%) и SARS (9%). Учитывая беспрецедентные противоэпидемические мероприятия, принятые в России, наш прогноз умеренно благоприятный, — заявила эпидемиолог.
Число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-19, на 12 февраля составило 44 653 человек, смертельный исход зафиксирован в 1113 случаев.