Роспотребнадзор рассказал, как вернуть или обменять лекарства

«Возврату и обмену не подлежат товары только надлежащего качества, в случае если лекарственные препараты или медицинские изделия являются недоброкачественными, продавец (фармацевт) обязан принять такой товар. Вам должны обменять товар и в случае, если он является доброкачественным, но фармацевт перепутал наименование товара, ошибся в дозировке или форме лекарственного средства», — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор пояснил, что недостатком лекарственных препаратов можно считать истекший на момент продажи срок годности, отсутствие обязательной информации о товаре, в том числе информации на русском языке, несовпадение серии и сроков годности на упаковке и препарате, отсутствие инструкции по применению, несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям, а также наличие в упаковке брака (сколы, негерметичность, нечитаемая полиграфия).
Так, если у товара выявлен недостаток, то согласно закону «О защите прав потребителей», можно заменить его на товар этой же марки, а также потребовать уменьшения цены. Можно потребовать и безвозмездного устранения недостатков товара или отказаться от него и потребовать возврата суммы, при этом возвратив товар продавцу.
Если продавец отказывается принять лекарственное средство обратно или заменить на новый, добавляет ведомство, то необходимо составить претензию в свободной форме, в двух экземплярах, с просьбой вернуть или заменить товар.