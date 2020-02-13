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13:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Социологи зафиксировали ухудшение отношения россиян и украинцев друг к другу

Россияне и украинцы стали хуже относится друг к другу. К Украине положительно относится 42% россиян (отрицательно — 47%), к России положительно относится 49% украинцев (отрицательно — 39%).

Источник: AP 2020

Соответствующие данные приводятся в совместном исследовании «Левада-центра» и Киевского международного института социологии. В ходе предыдущего опроса, проведенного в сентябре 2019 года, о хорошем отношении к Украине говорило 56% россиян (о плохом — 31%), к России — 54% украинцев (о плохом — 34%).

В России исследование проводилось 23—29 января 2020 года методом личного интервью по репрезентативной выборке в 1603 человека в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов страны. Погрешность не превышает 3,4%. На Украине опрос проводился 1—12 декабря 2019 года методом личного интервью среди 2043 человек, проживающих в 110 населенных пунктах. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Погрешность не превышает 3,3%.

56% россиян (ранее 54%) и 48% украинцев (ранее 49%) считают, что Россия и Украина должны быть «независимыми, но дружественными государствами» с открытыми друг для друга границами, без визового и таможенного режимов. За закрытие границ и ужесточение пропускных режимов выступило 26% (ранее — 23%) опрошенных в России и 40% (ранее — 41%) респондентов на Украине. О том, что две страны должны объединиться в единое государство, заявило 15% россиян (ранее — 19%) и 5% украинцев (ранее — 3%).

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