12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф снял «невидимую» бородатую неясыть
Отлично замаскировалась.
59-летний Алан Мерфи отправился из Техаса в Британскую Колумбию на фотоохоту. Здесь обитают разные виды сов.
Фотографу дикой природы повезло. Глубоко в лесу он заметил бородатую неясыть, практически незаметную на фоне ствола.
Мерфи наблюдает за птицами с 5 лет. Он путешествует в Канаду каждую зиму, чтобы снимать сов и других птиц.
Бородатая неясыть — одна из самых крупных птиц из семейства совиных. Размах крыльев птицы достигает 1,5 м. Распространена в Канаде, а также от Кольского полуострова до гор Приморья.
Анна Лысенко