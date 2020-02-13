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12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф снял «невидимую» бородатую неясыть

Отлично замаскировалась.

59-летний Алан Мерфи отправился из Техаса в Британскую Колумбию на фотоохоту. Здесь обитают разные виды сов.

Фотографу дикой природы повезло. Глубоко в лесу он заметил бородатую неясыть, практически незаметную на фоне ствола.

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Мерфи наблюдает за птицами с 5 лет. Он путешествует в Канаду каждую зиму, чтобы снимать сов и других птиц.

Бородатая неясыть — одна из самых крупных птиц из семейства совиных. Размах крыльев птицы достигает 1,5 м. Распространена в Канаде, а также от Кольского полуострова до гор Приморья.

Анна Лысенко

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