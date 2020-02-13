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12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден панцирь гигантской доисторической черепахи

На нем сохранились следы от укусов первых крокодилов.

Источник: Jaime Chirinos
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В пустыне Татакоа в Колумбии ученые обнаружили панцирь длиной 2,5 метра, принадлежавший доисторической черепахе Stupendemys geographicus, говорится в исследовании, опубликованном в Science Advances.

Это были крупнейшие пресноводные черепахи в истории Земли, которые весили от 600 кг до 2 т. Они жили 5−13 миллионов лет назад на территории современных Бразилии, Колумбии и Венесуэлы. Первые ископаемые останки таких черепах были найдены еще в 1970-х годах, но о вымершем виде известно очень мало.

Палеонтологи из Университета Росарио в Колумбии заметили на панцире следы укусов и проколов, оставленные вымершими крокодилами Gryposuchus и пурусзаврами. Последние достигали в длину 10 метров.

Источник: Jaime Chirinos

В комментарии Newsweek палеонтолог Эдвин Кадена рассказал, что его команда была удивлена размером нового образца. Ученые также обнаружили «рожки», выступающие на переднем крае панциря. Они помогали защитить головы самцов во время драки.

Ученые намерены продолжить поиск окаменелостей в Южной Америке. Вымершие виды могут пролить свет на уникальное биоразнообразие континента.

Анна Лысенко

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22 февраля 2019© Ньюстюб
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