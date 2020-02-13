Самой популярной книгой о любви в России стала «50 оттенков серого»

Специально ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, сервис изучил популярность литературы о любви в регионах РФ и создал карту на основе читательских предпочтений. Всего было проанализировано более 230 тысяч профилей пользователей из 83 регионов России.
«Лидерами рейтинга стали Самарская область, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. Самыми популярными произведениями за все время существования сервиса стали “50 оттенков серого” Э. Л. Джеймс, “До встречи с тобой” Джоджо Мойес и “После” Анны Тодд», — рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Роман об отношениях молодого эксцентричного миллионера Кристиана Грея и студентки Анастейши Стил из книги «50 оттенков серого» прочитали более 200 тысяч человек с 2012 года. Роман, согласно статистике ЛитРес, также стал самой популярной электронной книгой прошедшего десятилетия в России.
Наиболее цитируемой книгой о любви стала «Обними меня крепче» Сью Джонсон: пользователи сохраняли цитаты из этого романа более 8 000 раз.
Как уточнили в пресс-службе, большая часть читателей, предпочитающих романтическую литературу, живет в Самарской области (10,2%), в Республике Татарстан и Санкт-Петербурге их доля составляет по 9,4%.