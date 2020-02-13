Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Инженер Чернобыльской АЭС вернулся в Припять В начале февраля исполнилось 50 лет со дня основания украинского города Припять
Фоторепортажи
18Юбилей Дмитрия Маликова
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
12:19 (мск), источник: РИА Новости

Самой популярной книгой о любви в России стала «50 оттенков серого»

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Наиболее популярной электронной книгой о любви у россиян стал роман «50 оттенков серого» Э. Л. Джеймс, в тройку лидеров также вошли «До встречи с тобой» Джоджо Мойес и «После» Анны Тодд, свидетельствует аналитика книжного сервиса MyBook.

Специально ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, сервис изучил популярность литературы о любви в регионах РФ и создал карту на основе читательских предпочтений. Всего было проанализировано более 230 тысяч профилей пользователей из 83 регионов России.

Новость
8 рациональных причин, почему День влюбленных — хороший праздник

«Лидерами рейтинга стали Самарская область, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. Самыми популярными произведениями за все время существования сервиса стали “50 оттенков серого” Э. Л. Джеймс, “До встречи с тобой” Джоджо Мойес и “После” Анны Тодд», — рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Роман об отношениях молодого эксцентричного миллионера Кристиана Грея и студентки Анастейши Стил из книги «50 оттенков серого» прочитали более 200 тысяч человек с 2012 года. Роман, согласно статистике ЛитРес, также стал самой популярной электронной книгой прошедшего десятилетия в России.

Наиболее цитируемой книгой о любви стала «Обними меня крепче» Сью Джонсон: пользователи сохраняли цитаты из этого романа более 8 000 раз.

Как уточнили в пресс-службе, большая часть читателей, предпочитающих романтическую литературу, живет в Самарской области (10,2%), в Республике Татарстан и Санкт-Петербурге их доля составляет по 9,4%.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте
ФСИН проверит колонию из-за фото застолья с убийцей Немцова
Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса (фото)
В России может начаться «гаражная амнистия»
Нидерланды отказали России в просьбе судить фигурантов дела MH17
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Технологии СССР, которые мы потеряли (фото) В это сложно поверить, но это все придумали и реализовали на территории бывшего Союза
Авто
Новый Skoda Karoq: информация о самой доступной версии Официальные продажи нового кроссовера Skoda Karoq начнутся в России уже 14 февраля. Однако до сих пор мы знали о ценах лишь богатых версий модели в комплектациях Ambition и Style с мотором 1,4 л (150 л.с.) и автоматической коробкой передач
Кино
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу Ведущую осудили в сети за передачу «Док-Ток»
Новости партнеров
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Четыре фактора заражения человека раком
Сябитова разнесла в пух и прах россиян, жалующихся на пенсию
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Gnezdo.ru
5 признаков дворянского происхождения
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Решение Зеленского стало сюрпризом даже для Кремля
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Новости партнеров
"Пришла любовь": счастливая Климова рассказала о пятом ребенке
Как к Кудрявцевой после операции стал относиться муж
Слова Лободы вызвали гнев у россиян
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь