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14:02 (мск), источник: ТАСС Наука

В России зафиксировали резкий рост заболеваемости циррозом

После распада Советского Союза число страдающих от этого заболевания увеличилось почти вдвое.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 13 февраля. В результате наиболее масштабного исследования болезней эксперты выяснили, что число больных циррозом на территории России и стран бывшего СССР за последние 30 лет выросло почти вдвое. Об этом пишет пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ) со ссылкой на отчет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованный в научном журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Основной причиной этого роста стали алкогольные циррозы. На постсоветском пространстве это практически общий тренд: доля алкоголь-ассоциированных циррозов с поправкой на возраст повысилась в 1,5−2 раза во всех странах бывшего СССР. С компенсированным циррозом в России в 1990 году проживали 2,5 млн человек, а в 2017-м — уже четыре.
Давид Наимзада
сотрудник МФТИ, один из авторов работы

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В общей сложности ученые детально изучили и проанализировали ситуацию в 195 странах-участницах ООН, в том числе в России и в других странах бывшего Советского Союза. Общее число носителей тяжелых форм цирроза, как отметил Наимзада, составляет примерно 10,6 млн человек, и еще 112 млн находятся на начальных стадиях развития этой болезни.

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По подсчетам исследователей, в 2017 году цирроз унес жизни примерно 1,32 млн мужчин и женщин, что составило около 2,4% от общего числа смертей. Этот показатель на 0,5% больше, чем в 1990 году. С другой стороны, если учитывать темпы старения всего населения Земли в целом, уровень смертности от цирроза в большинстве стран, помимо государств Восточной Европы и Центральной Азии, несколько снизился.

В частности, в России почти удвоилась доля людей, которые страдают от запущенных форм цирроза — их число сейчас составляет около 450 тыс. человек. Аналогичным образом выросла доля россиян с ранними формами этой болезни. Их количество превысило отметку в 3,5 млн больных.

При этом, как отмечают ученые, уровень смертности от цирроза и число потерянных лет жизни оказались несколько выше в Украине, Беларуси и Литве, чем в России. Еще более высокие показатели смертности от цирроза были характерны для Египта, однако в этом случае развитие болезни была связано не с алкоголизмом, а с ожирением, гепатитом и другими инфекционными заболеваниями.

О проекте

Проект Global Burden of Disease (GBD) — один из самых масштабных проектов мониторинга, который постоянно ведет ВОЗ, американский Институт изучения метрики здоровья (Сиэтл) и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. В этом проекте участвуют специалисты из большинства стран-участниц организации, их медицинские службы и ведущие научные центры. Из России в его работе принимали участие представители МФТИ, Курского государственного медуниверситета, а также других ведущих медицинских и научных институтов и вузов.

Помимо статистики за последние годы, участники GBD изучают и более долговременные тренды, отражающие изменения в состоянии систем здравоохранения и демографии планеты за несколько десятков лет. В одной из последних работ такого рода эксперты ВОЗ, в том числе и российские ученые, изучили то, как изменилась заболеваемость циррозом, а также связанный с ним социально-экономический ущерб, с 1990 по 2017 год.

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