14:02 (мск), источник: ТАСС Наука
В России зафиксировали резкий рост заболеваемости циррозом
После распада Советского Союза число страдающих от этого заболевания увеличилось почти вдвое.
ТАСС, 13 февраля. В результате наиболее масштабного исследования болезней эксперты выяснили, что число больных циррозом на территории России и стран бывшего СССР за последние 30 лет выросло почти вдвое. Об этом пишет
Основной причиной этого роста стали алкогольные циррозы. На постсоветском пространстве это практически общий тренд: доля
алкоголь-ассоциированныхциррозов с поправкой на возраст повысилась в 1,5−2 раза во всех странах бывшего СССР. С компенсированным циррозом в России в 1990 году проживали 2,5 млн человек, а в 2017-м — уже четыре.
В общей сложности ученые детально изучили и проанализировали ситуацию в 195
По подсчетам исследователей, в 2017 году цирроз унес жизни примерно 1,32 млн мужчин и женщин, что составило около 2,4% от общего числа смертей. Этот показатель на 0,5% больше, чем в 1990 году. С другой стороны, если учитывать темпы старения всего населения Земли в целом, уровень смертности от цирроза в большинстве стран, помимо государств Восточной Европы и Центральной Азии, несколько снизился.
В частности, в России почти удвоилась доля людей, которые страдают от запущенных форм цирроза — их число сейчас составляет около 450 тыс. человек. Аналогичным образом выросла доля россиян с ранними формами этой болезни. Их количество превысило отметку в 3,5 млн больных.
При этом, как отмечают ученые, уровень смертности от цирроза и число потерянных лет жизни оказались несколько выше в Украине, Беларуси и Литве, чем в России. Еще более высокие показатели смертности от цирроза были характерны для Египта, однако в этом случае развитие болезни была связано не с алкоголизмом, а с ожирением, гепатитом и другими инфекционными заболеваниями.
Проект Global Burden of Disease (GBD) — один из самых масштабных проектов мониторинга, который постоянно ведет ВОЗ, американский Институт изучения метрики здоровья (Сиэтл) и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. В этом проекте участвуют специалисты из большинства
Помимо статистики за последние годы, участники GBD изучают и более долговременные тренды, отражающие изменения в состоянии систем здравоохранения и демографии планеты за несколько десятков лет. В одной из последних работ такого рода эксперты ВОЗ, в том числе и российские ученые, изучили то, как изменилась заболеваемость циррозом, а также связанный с ним