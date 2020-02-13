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14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Норильск наводнили песцы (видео)

Количество этих животных на улицах города резко увеличилось.

Жители Норильска массово делятся видео песцов, свободно гуляющих по городским улицам.

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Полярные лисицы появлялись в Норильске и раньше, но этой зимой наблюдается настоящий «демографический взрыв». Из-за роста численности животным не хватает еды, и они ищут источники пищи ближе к людям. Подобное происходит раз в несколько лет.

В паблике «Новости Норильска» комментаторы отмечают, что животные настолько адаптировались к городской жизни, что совсем перестали бояться. Они берут пищу прямо из рук.

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В Объединенной дирекции заповедников Таймыра отмечают, что численность песца достигает максимума при спаде численности леммингов и полевок. Это приводит к массовым миграциям песцов осенью и зимой.

Специалисты советуют при виде полярной лисицы проявлять осторожность. Эти животные могут переносить вирус бешенства.

Анна Лысенко

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