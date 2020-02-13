14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Норильск наводнили песцы (видео)
Количество этих животных на улицах города резко увеличилось.
Жители Норильска массово делятся видео песцов, свободно гуляющих по городским улицам.
Полярные лисицы появлялись в Норильске и раньше, но этой зимой наблюдается настоящий «демографический взрыв».
В паблике «Новости Норильска» комментаторы отмечают, что животные настолько адаптировались к городской жизни, что совсем перестали бояться. Они берут пищу прямо из рук.
В Объединенной дирекции заповедников Таймыра отмечают, что численность песца достигает максимума при спаде численности леммингов и полевок. Это приводит к массовым миграциям песцов осенью и зимой.
Специалисты советуют при виде полярной лисицы проявлять осторожность. Эти животные могут переносить вирус бешенства.
Анна Лысенко