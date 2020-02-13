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15:51 (мск), источник: Газета.Ру

Соседка Гитлера поделилась воспоминаниями о фюрере

Кто мог быть в гробу, вынесенном из квартиры Гитлера, почему его до дверей сопровождали члены СС и как к нему относились другие жильцы, рассказала одна из его соседок по дому на Принцрегентенплац, где фюрер прожил до 1934 года.

Еврейка из Великобритании Алиса Франк Сток, которой недавно исполнился 101 год, в детстве была соседкой Адольфа Гитлера. Своими воспоминаниями она поделилась с британским новостным агентством SWNS.

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Гитлер перебрался в квартиру на Принцрегентенплац, 16 в Мюнхене в конце 1920-х годов, когда освободился из тюрьмы после неудачной попытки государственного переворота. Сток жила по соседству с Гитлером в 1920-1930-х годах. Хотя они и жили в одном доме, пересекались нечасто. Иногда Сток видела, как Гитлер приходил в окружении членов СС. А однажды из его квартиры вынесли гроб.

Мы жили в большом доме с несколькими входами. Один вел к нашей квартире № 14, другой — то ли к № 13, то ли к № 15, где и жил Гитлер. Мы слышали сплетни от поварихи и прочих. И видели, как из того входа выносят гроб. Я думаю, племянница Гитлера, Гели Раубаль, тоже жила там и умерла. Есть много версий насчет того, где она жила и как погибла. Я думаю, в том гробу была именно она, но подтверждений этому нет.
Алиса Франк Сток

Ангелика Мария Раубаль, дочь сестры Гитлера, с 1929 года жила вместе с ним. Считается, что у них были романтические отношения, начавшиеся еще в 1925 году. В 1931 году Раубаль погибла в возрасте 23 лет, по официальной версии — покончила жизнь самоубийством в квартире Гитлера. Также есть предположения, что ее убили политические противники Гитлера или он сам.

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Смерть Раубаль подорвала физическое и психическое здоровье Гитлера, он и сам едва не совершил суицид. Пережив тяжелую депрессию, Гитлер стал вегетарианцем.

Далеко не все жители дома поддерживали политические взгляды Гитлера.

«Повариха была пожилой католичкой и была против Гитлера, — рассказывает Сток. — Однажды она увидела висящую на стене фотографию Гитлера и сказала — да, негодяя стоит повесить, но не так! Я ответила — из-за вас мы все попадем в концлагерь».

Сток и Гитлер не общались лично, однако периодически встречались не только дома, но и в общественных местах.

«Однажды я пошла в оперу, билеты достались от школы и они были в правительственную ложу», — рассказывает Сток. Но когда она пришла, в ложу ее не пустили члены СС. Они велели Сток спуститься на две ложи ниже.

Когда подняли занавес, я увидела правительственную ложу — там сидел Гитлер.
Алиса Франк Сток

Несколько раз Сток видела, как Гитлер торопливо возвращается домой. Его привозили на машине, из которой сначала выскакивали двое членов СС, а потом выходил сам Гитлер. В их сопровождении он бросался к дому, явно испуганный, что кто-то может попытаться его убить.

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Гитлер прожил на Принцрегентенплац, 16 до 1934 года. Вскоре после того, как Гитлер стал рейхсканцлером, он переехал, но остался владельцем квартиры и изредка ее посещал.

Семья Алисы покинула Германию из-за преследований евреев. В 1937 году девушка перебралась в Лондон и нашла там работу, через два года переехали и ее родители, едва избежав концлагеря. В 1966 году она встретила своего будущего мужа Роя Стока, в 2004 они решили оформить брак. В 2011 Сток скончался.

«У меня была хорошая жизнь, — говорит Алиса. — Я бы всем посоветовала больше гулять, ходить на лыжах и иногда выпивать бокальчик красного вина».

В годы Второй мировой войны дом на Принцрегентенплац захватила антигитлеровская коалиция. Сейчас там находится отделение Мюнхенской полиции.

Весной 2019 года в США были оцифрованы 1270 фотографий Гитлера, которые делал его личный фотограф Генрих Гофман. Для получения готовых изображений пришлось обработать более 41 тыс. стеклянных фотопластинок.

Наиболее ценным снимком из коллекции считается тот, на котором Гитлер запечатлен в мягком кресле рядом с немецкой овчаркой.
Источник: National Archives and Records Administration

Предположительно, фотография датируется 1923 годом и может считаться одним из самых ранних известных снимков будущего фюрера. На момент съемки Гитлеру было около 34 лет. Для памятного фото он облачился в брюки в мелкую полоску и темный пиджак, на который нацепил маленькую булавку в виде свастики. Волосы Гитлер по своему обыкновению зачесал назад. Антуража добавляет пианино на заднем плане.

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