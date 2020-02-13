Коллаж из фото «до» и «после» похудения смутил пользователей соцсетей

Жительница Кентукки по имени Лорен около двух лет назад весила 113 килограммов, но затем взяла себя в руки и похудела на 48 килограммов с помощью операции на желудке, диеты и тренировок. Начиная свой нелегкий путь похудения, Лорен завела Instagram-блог, в котором делилась своими успехами и советами. Сейчас на него подписаны более 47 тысяч человек, но благодаря неожиданной «рекламе», подписчиков наверняка у Лорен станет намного больше.
Дело в том, что в начале февраля в Twitter и Reddit стал вирусным один из коллажей американки.
На нем объединены два фото — «до» и «после». Но самое интересное — это комментарии. Огромное количество подписчиков Лорен усомнились в правдивости коллажа и написали, что на фото находятся два разных человека. Главный аргумент — на снимках у девушки не совпадают татуировки. «Не знал, что с потерей килограммов, тату начинают перемещаться по телу», «Это разные люди, у этих девушек татуировки на разных руках», — писали пользователи в комментариях.
На эти записи обратили внимание сразу несколько человек, которые запостили фото с комментариями в Twitter и Reddit, не скрывая своего разочарования в интеллекте комментаторов из Instagram.
Кстати, сама Лорен тоже оценила детективные способности подписчиков и специально для них опубликовала видео, в котором объяснила, по какому принципу работает зеркало.