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16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коллаж из фото «до» и «после» похудения смутил пользователей соцсетей

Как оказалось, далеко не все знают, как работает зеркало.

Жительница Кентукки по имени Лорен около двух лет назад весила 113 килограммов, но затем взяла себя в руки и похудела на 48 килограммов с помощью операции на желудке, диеты и тренировок. Начиная свой нелегкий путь похудения, Лорен завела Instagram-блог, в котором делилась своими успехами и советами. Сейчас на него подписаны более 47 тысяч человек, но благодаря неожиданной «рекламе», подписчиков наверняка у Лорен станет намного больше.

Дело в том, что в начале февраля в Twitter и Reddit стал вирусным один из коллажей американки.

Я схожу с ума от этого.

На нем объединены два фото — «до» и «после». Но самое интересное — это комментарии. Огромное количество подписчиков Лорен усомнились в правдивости коллажа и написали, что на фото находятся два разных человека. Главный аргумент — на снимках у девушки не совпадают татуировки. «Не знал, что с потерей килограммов, тату начинают перемещаться по телу», «Это разные люди, у этих девушек татуировки на разных руках», — писали пользователи в комментариях.

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На эти записи обратили внимание сразу несколько человек, которые запостили фото с комментариями в Twitter и Reddit, не скрывая своего разочарования в интеллекте комментаторов из Instagram.

Это явно не один и тот же человек. Заметили, что стены разных оттенков? У той, что слева, каштановые и короткие волосы, а волосы не растут! Она также носит серьги и другую одежду!
Кучка людей, которые точно провалили бы тест с зеркалом.
Люди слишком стремятся дискредитировать успех (женщин).
Я не знал, что потеря веса заставит логотип apple перевернуться.

Кстати, сама Лорен тоже оценила детективные способности подписчиков и специально для них опубликовала видео, в котором объяснила, по какому принципу работает зеркало.

Екатерина Гура

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