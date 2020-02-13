15:55 (мск), источник: РИА Новости
В Сети появилась неизданная песня Виктора Цоя
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представила сингл «Ты мог быть героем» с неизданного альбома
Рабочее название релиза «Любовь — это не шутка». Музыканты сделали запись в 1986 году.
Как такового альбома с таким названием в дискографии группы «Кино» раньше не было, и записи эти распространялись либо в виде бонусов, либо в виде фрагментов на таких дисках, как «Неизданные песни».
Mashina Records полностью опубликует альбом в мае 2020 года.