Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Рассказ бывшего советника Трампа: откровение для США Мнение главы Института проблем глобализации Михаила Делягина
Фоторепортажи
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
15:55 (мск), источник: РИА Новости

В Сети появилась неизданная песня Виктора Цоя

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представила сингл «Ты мог быть героем» с неизданного альбома рок-группы «Кино».

Рабочее название релиза «Любовь — это не шутка». Музыканты сделали запись в 1986 году.

Как такового альбома с таким названием в дискографии группы «Кино» раньше не было, и записи эти распространялись либо в виде бонусов, либо в виде фрагментов на таких дисках, как «Неизданные песни».
Максим Кондрашов
издатель
Во время загрузки произошла ошибка.

Mashina Records полностью опубликует альбом в мае 2020 года.

Читайте также
 Сколько оставалось жить покончившему с собой экс-начальнику ФСИН
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Путин: день голосования по Конституции должен стать выходным
Фуркад оскорбительно отозвался о российской чемпионке ОИ
Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%
В России зафиксировали резкий рост заболеваемости циррозом
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте
Норильск переживает нашествие песцов (видео)
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Технологии СССР, которые мы потеряли (фото) В это сложно поверить, но это все придумали и реализовали на территории бывшего Союза
Авто
Новый Skoda Karoq: информация о самой доступной версии Официальные продажи нового кроссовера Skoda Karoq начнутся в России уже 14 февраля. Однако до сих пор мы знали о ценах лишь богатых версий модели в комплектациях Ambition и Style с мотором 1,4 л (150 л.с.) и автоматической коробкой передач
Кино
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу Ведущую осудили в сети за передачу «Док-Ток»
Новости партнеров
Популярный актер резко стал изгоем
Назван точный диагноз певицы МакSим
Четыре фактора заражения человека раком
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Gnezdo.ru
5 признаков дворянского происхождения
Решение Зеленского стало сюрпризом даже для Кремля
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь