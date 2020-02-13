18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США пес принес хозяевам медвежонка (фото)
Теперь его выхаживают в реабилитационном центре.
В Вашингтоне выхаживают медвежонка, которого нашла собака местных жителей и принесла домой, сообщает WSET.
Заметив «сюрприз», обеспокоенная семейная пара тут же позвонила в Департамент охоты и рыболовства. Прибывшие чиновники тут же доставили малыша в Центр дикой природы.
Медвежонку может быть от 2 до 3 недель, говорят ветеринары. Он вполне здоров, только был слегка обезвожен. Его поместили в инкубатор к еще одному медвежонку. Малышку весом всего полкилограмма обнаружили в лесу. Она сильно замерзла и едва не погибла.
После того как медвежата немного наберут вес, их переведут из инкубатора для дальнейшего воспитания. По словам ветеринаров, это самые маленькие медвежата, которые
Ранее в Ленинградской области западносибирская лайка спасла новорожденного медвежонка, которого бросила медведица.
Анна Лысенко